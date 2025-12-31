2025Ç¯¤Ï³°»ñ¤Î¿Ê½Ð¤¬ÀÑ¶ËÅª¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡½Ãæ¹ñ
2025Ç¯¤Ï°ú¤Â³¤³°»ñ¤¬Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó100¿Í¤ÎÂ¿¹ñÀÒ´ë¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¡¢Èà¤é¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥á¥ó¥¹AG¼ÒÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Î¥í¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å»á¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶È¤Î·Ð±Ä»î¹Ôµö²Ä¡ÊÃæ¹ñ¤ÇÄÌ¿®¤ä¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµö²Ä¡Ë¤òºÇ½é¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÈ¯Å¸¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï²þÄûÈÇ¤Î¡Ö»Ô¾ì»²Æþ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥ê¥¹¥È¡×¤¬¤µ¤é¤Ë¥¹¥ê¥à²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¦Ì³Éô¤Ï150¼Ò°Ê¾å¤Î³°»ñ´ë¶È¤òË¬Ìä¤·¡¢800·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÌäÂêÅÀ¤äÍ×Ë¾¤ËÃå¼Â¤Ë±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ê¸ü¤¤¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼·¿¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³°»ñ´ë¶È¤ÏÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥à¥¦¥§¥¤¼ÒÄ¹·óCEO¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡ÖÌµ¼â¤Î¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£DeepSeek¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢AI¤òÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñEU¾¦²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ¸»º¹©Äø¤òÃæ¹ñ¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë