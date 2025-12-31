¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤É¤¤»î¹ç¤À¡×¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì¡×WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢FIFA¥é¥ó¥¯112°Ì¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¶ìÀï¤ÇÊì¹ñ¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ¡ª¡ÖºÇ°¤À¡×¡ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤«¤é¼ºË¾¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ú¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¸½ÃÏ12·î30Æü¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£³Àá¡ÊCÁÈ¡Ë¤Ç¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤¬³Ê²¼¤Î¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÈÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±¾¡£±Ê¬¤±£±ÇÔ¤Î£²°Ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î41°Ì¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï¡¢Æ±112°Ì¤Î¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ËÂç¶ìÀï¡£43Ê¬¤Ë¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥¬¥ë¥Ó¤ÎPK¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤·¤«¤·48Ê¬¤ËÈïÃÆ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹¶¤áÓÃ¤®¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤òÁÀ¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤Î¾×·âÅª¤Ê·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤ËÊì¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï·ãÅÜ¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤É¤¤»î¹ç¤À¡×
¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì¡×
¡Ö¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤«¤é¼ºË¾¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤·ë²Ì¤À¡×
¡Ö¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢Áê¼ê¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤Ê¤ó¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡Ö·¯¤¿¤Á¤ÏºÇ°¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤ó¤À¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¥°¥ë¡¼¥×A£²°Ì¤Î¥Þ¥ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
