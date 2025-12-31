¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û·Ä±þ»ÖÌÚ¡¡¥â¡¼¥ëÉð´ï¤Ë¥È¥é¥¤ÎÌ»º¤Ç¼¯»ùÅç¼Â¤Ë²÷¾¡¡¡½é½Ð¾ì¹»¤È¤·¤Æ22Âç²ñ¤Ö¤ê3²óÀï¤Ø
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡·Ä±þ»ÖÌÚ31¡½17¼¯»ùÅç¼Â¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡ºë¶ÌÂè2¡¦·Ä±þ»ÖÌÚ¤¬¼¯»ùÅç¼Â¤Ë²÷¾¡¤·¡¢½é½Ð¾ì¹»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢83²óÂç²ñ¤Î¼ùÆÁ¡Ê·²ÇÏ¡Ë°ÊÍè¡¢22Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£CTBÀõÌîÍ¥¿´¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö2¾¡¡©¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Éð´ï¤Î¥â¡¼¥ë¤Ï2²óÀï¤âÁ´³«¡£¥¨¥ê¥¢¡¢¶ÉÌÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Á°È¾8¡¢16Ê¬¤Ï°ìµ¤¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¥È¥é¥¤¡£¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¤ÏÀõÌî¤â¥â¡¼¥ë¤«¤éº¸¤ØÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡3²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¶¯¹ë¤ÎÅìÊ¡²¬¤ËÄ©¤à¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æ±»þ¹ï¤ËÀï¤Ã¤¿Áá¼Â¤ÏÁ±ÀïµÚ¤Ð¤ºÇÔÂà¡£Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÉÕÂ°¡¦·¸Â°¹»Æ±»Î¤Ë¤è¤ë¡ÖÁá·ÄÂÐ·è¡×¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áê¼ê¤ËÉÔÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£