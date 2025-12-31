¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÌÜ¹õ³Ø±¡¡¡·×17¥È¥é¥¤115ÆÀÅÀ¤ÇÈÓÅÄ¤ò°µÅÝ¡¡3²óÀï¤Ï¶¯¹ë¡¦Âçºå¶Í°þ
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡ÌÜ¹õ³Ø±¡115¡½£°ÈÓÅÄ¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡ÅìµþÂè1¡¦ÌÜ¹õ³Ø±¡¤Ï·×17¥È¥é¥¤¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÈÓÅÄ(Ä¹Ìî)¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Î¥È¥ó¥¬¿ÍÎ±³ØÀ¸No¡¦8¥í¥±¥Æ¥£¤Ï¡¢Á°È¾6Ê¬¤Ë²Ö±àÄÌ»»10ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥é¥¤¡£
¡¡Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÂç¾¡¤Ë¤â¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤Þ¤ÀÂÌÌÜ¡£¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬Íè¤Æ¤âÎÉ¤¤»î¹ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡3²óÀï¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ëµó¤¬¤ëÂçºå¶Í°þ¤ÈÂÐÀï¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥È¥é¥¤¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£