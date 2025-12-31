¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÁá¼Â¡¡2²óÀïÇÔÂà¡¡²ÏÂ¼¼ç¾¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÇ¯±Û¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡Áá¼Â24¡½38ÅìÊ¡²¬¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡ÅìµþÂè2¡¦Áá¼Â¤Ï¡¢ÂçÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¼õ¤±¤ÆÊ³Æ®¤â¡¢ÁªÈ´Âç²ñ3°Ì¤ÎÅìÊ¡²¬¤Ë14ÅÀº¹¤ÇµÚ¤Ð¤º¡£FB²ÏÂ¼¼ç¾¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡Ê²Ö±à¤Ç¤Î¡ËÇ¯±Û¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡CTBÃæ»³¤ÈWTBÈÓÀô¤Î2Ç¯À¸¥³¥ó¥Ó¤¬·×3¥È¥é¥¤¡£²ÏÂ¼¼ç¾¤Ï¡ÖÅìÊ¡²¬¤«¤é3ËÜ¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤Î·ë²Ì¤¬°ì¤Ä¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÇ¯±Û¤·¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÂ÷¤·¤¿¡£