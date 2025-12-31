¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ ´ØÅìÀªÂÐ·è¤òÀ©¤¹¡¡µÈ²¬´ÆÆÄÀä»¿¡Ö¡È¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡É¤Ã¤ÆÁ´°÷¤È°®¼ê¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ29¡½10Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¤Ï¡¢Î®ÄÌ·ÐÂçÇð(ÀéÍÕÂè1)¤È¤Î´ØÅìÀªÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£Á°È¾5Ê¬¤Ë¤Ï¡¢FW¤ÎÊ¿¶ÑÂÎ½Å¤ÇÌó9¥¥í½Å¤¤Æ±101¡¦4¥¥í¤ÎÁê¼ê½ÅÀï¼Ö·³ÃÄ¤ò¥â¡¼¥ë¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£
¡¡µÈ²¬È¥´ÆÆÄ¤Ï¡ÖË«¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡É¤Ã¤ÆÁ´°÷¤È°®¼ê¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÆñÅ¨¤òÂà¤±¡¢½¢Ç¤38Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤Î¶¯¤¤³Ø¹»¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¡Ä¤È¤¤¤¦Èá·à¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£