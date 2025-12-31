¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦Uvs¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[12.30 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá](¥ª¡¼¥ë¥É ¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É)
¢¨29:15³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É]
ÀèÈ¯
GK 31 ¥»¥ó¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥¹
DF 2 ¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥À¥í¥È
DF 6 ¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
DF 23 ¥ë¡¼¥¯¡¦¥·¥ç¡¼
DF 26 ¥¢¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ø¥Ö¥ó
MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã
MF 11 ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼
MF 13 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°
MF 18 ¥«¥¼¥ß¡¼¥í
MF 25 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ
FW 30 ¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³
¹µ¤¨
GK 1 ¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë
DF 12 ¥¿¥¤¥ì¥ë¡¦¥Þ¥é¥·¥¢
DF 15 ¥ì¥Ë¡¼¡¦¥è¥í
DF 33 ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥½¥ó
MF 38 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼
MF 39 T. Fletcher
MF 70 B. Mantato
FW 32 ¥Á¥É¡¦¥ª¥Ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
FW 61 ¥·¥§¥¤¡¦¥ì¥¤¥·¡¼
´ÆÆÄ
¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à
[¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¸¥ç¥¼¡¦¥µ
DF 2 ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥É¥Ï¡¼¥Æ¥£
DF 15 ¥¸¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é
DF 37 ¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼
MF 3 ¥¦¡¼¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î
MF 8 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹
MF 10 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ê¥¢¥¹
MF 36 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Þ¥Í
MF 38 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥Á¥å¥¢
FW 11 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó
FW 14 ¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì
¹µ¤¨
GK 31 ¥µ¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó
DF 6 ¥À¥Ó¥É¡¦¥á¥é¡¼¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§
DF 26 ¥¡¦¥ä¥Ê¡¦¥Õ¡¼¥Õ¥§¥ë
DF 59 S. Olagunju
DF 60 E. Sutherland
MF 57 T. Ojinnaka
FW 9 ¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó
FW 28 ¥Õ¥§¥ë¡¦¥í¥Ú¥¹
FW 30 ¥¨¥ó¥½ ¥´¥ó¥µ¥ì¥¹
´ÆÆÄ
¥í¥Ö¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º
¢¨29:15³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É]
ÀèÈ¯
GK 31 ¥»¥ó¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥¹
DF 2 ¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥À¥í¥È
DF 6 ¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
DF 23 ¥ë¡¼¥¯¡¦¥·¥ç¡¼
DF 26 ¥¢¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Ø¥Ö¥ó
MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¯¡¼¥Ë¥ã
MF 11 ¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼
MF 13 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°
MF 18 ¥«¥¼¥ß¡¼¥í
MF 25 ¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥¦¥¬¥ë¥Æ
¹µ¤¨
GK 1 ¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥æ¥ó¥É¥¥¥ë
DF 12 ¥¿¥¤¥ì¥ë¡¦¥Þ¥é¥·¥¢
DF 15 ¥ì¥Ë¡¼¡¦¥è¥í
DF 33 ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥½¥ó
MF 38 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼
MF 39 T. Fletcher
MF 70 B. Mantato
FW 32 ¥Á¥É¡¦¥ª¥Ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
FW 61 ¥·¥§¥¤¡¦¥ì¥¤¥·¡¼
´ÆÆÄ
¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à
[¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¸¥ç¥¼¡¦¥µ
DF 2 ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥É¥Ï¡¼¥Æ¥£
DF 15 ¥¸¥§¥ë¥½¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é
DF 37 ¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼
MF 3 ¥¦¡¼¥´¡¦¥Ö¥¨¥Î
MF 8 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥´¥á¥¹
MF 10 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ê¥¢¥¹
MF 36 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Þ¥Í
MF 38 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥Á¥å¥¢
FW 11 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó
FW 14 ¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì
¹µ¤¨
GK 31 ¥µ¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó
DF 6 ¥À¥Ó¥É¡¦¥á¥é¡¼¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§
DF 26 ¥¡¦¥ä¥Ê¡¦¥Õ¡¼¥Õ¥§¥ë
DF 59 S. Olagunju
DF 60 E. Sutherland
MF 57 T. Ojinnaka
FW 9 ¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó
FW 28 ¥Õ¥§¥ë¡¦¥í¥Ú¥¹
FW 30 ¥¨¥ó¥½ ¥´¥ó¥µ¥ì¥¹
´ÆÆÄ
¥í¥Ö¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹