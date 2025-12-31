¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëvs¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[12.30 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá](¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¢¨29:15³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä
DF 2 ¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð
DF 5 ¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨
DF 6 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹
DF 12 ¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼
MF 8 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢
MF 23 ¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î
MF 36 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£
FW 7 ¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«
FW 14 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å
FW 19 ¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë
¹µ¤¨
GK 13 ¥±¥Ñ¡¦¥¢¥ê¥µ¥Ð¥é¥¬
DF 4 ¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
DF 49 ¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼
MF 10 ¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼
MF 16 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼¥ë
FW 9 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹
FW 11 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê
FW 20 ¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±
FW 29 ¥«¥¤¡¦¥Ï¥Ð¡¼¥Ä
´ÆÆÄ
¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿
[¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é]
ÀèÈ¯
GK 23 ¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
DF 3 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ
DF 4 ¥¨¥º¥ê¡¦¥³¥ó¥µ
DF 12 ¥ê¥å¥«¡¦¥Ç¥£¡¼¥Ë¥å
DF 26 ¥é¥Þ¥ì¡¦¥Ü¥Ï¥ë¥Ç
MF 8 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥Æ¥£¡¼¥ì¥Þ¥ó¥¹
MF 10 ¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢
MF 19 ¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç
MF 24 ¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥ª¥Ê¥Ê
MF 27 ¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º
FW 11 ¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹
¹µ¤¨
GK 40 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ó¥¾¥Ã¥È
GK 64 J. Wright
DF 16 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
DF 22 ¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥È¥»¥ó
DF 56 L. Routh
MF 7 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥®¥ó
MF 20 ¥¸¥ã¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥â¡¼
MF 53 ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¥¹
FW 17 ¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó
´ÆÆÄ
¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê
¢¨29:15³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥ä
DF 2 ¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð
DF 5 ¥Ô¥¨¥í¡¦¥¤¥ó¥«¥Ô¥¨
DF 6 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹
DF 12 ¥æ¥ê¥¨¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼
MF 8 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥¢
MF 23 ¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¥Î
MF 36 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£
FW 7 ¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«
FW 14 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å
¹µ¤¨
GK 13 ¥±¥Ñ¡¦¥¢¥ê¥µ¥Ð¥é¥¬
DF 4 ¥Ù¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
DF 49 ¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼
MF 10 ¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼
MF 16 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Î¥¢¥´¡¼¥ë
FW 9 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹
FW 11 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê
FW 20 ¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±
FW 29 ¥«¥¤¡¦¥Ï¥Ð¡¼¥Ä
´ÆÆÄ
¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿
[¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é]
ÀèÈ¯
GK 23 ¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹
DF 3 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ
DF 4 ¥¨¥º¥ê¡¦¥³¥ó¥µ
DF 12 ¥ê¥å¥«¡¦¥Ç¥£¡¼¥Ë¥å
DF 26 ¥é¥Þ¥ì¡¦¥Ü¥Ï¥ë¥Ç
MF 8 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥Æ¥£¡¼¥ì¥Þ¥ó¥¹
MF 10 ¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢
MF 19 ¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç
MF 24 ¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥ª¥Ê¥Ê
MF 27 ¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º
FW 11 ¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹
¹µ¤¨
GK 40 ¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ó¥¾¥Ã¥È
GK 64 J. Wright
DF 16 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
DF 22 ¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥È¥»¥ó
DF 56 L. Routh
MF 7 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥®¥ó
MF 20 ¥¸¥ã¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥¸¥â¡¼
MF 53 ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¥¹
FW 17 ¥É¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ì¥ó
´ÆÆÄ
¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹