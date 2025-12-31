¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¡Ê¡²¬¸©ÆâÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡3ÆüÌÜ¡Û12R¤Ï¿·³«¹Ò¡¡¥¤¥óÂ®¹¶Àï¤Ç¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤ÎÇ¯¤Þ¤¿¤®³«ºÅ¡ÖÊ¡²¬¸©ÆâÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ï30Æü¡¢2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¤¤ç¤¦31Æü¤Ï3ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¡£ÃíÌÜ¥ì¡¼¥¹¤Ï12R¤À¡£
¡¡¿·³«¤¬¥¤¥ó¿Î²¦Î©¤Á¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3Àï1¾¡¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤ë¡£½®Â¤â¾¡Î¨¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¼åÅÀ¤Î¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£¥¤¥ó°ìµ¤¤ÎÂ®¹¶¤ÇÂ¾Äú´°Éõ¤Ø¡£¥Ñ¥ï¡¼¼«Ëý¤Î¸¶ÅÄ¤Î¥«¥ÉÀï¤¬Áê¼ê¸õÊä¡£ÃÝ°æ¤Ï¤½¤Ä¤Ê¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡£»³¥ÎÆâ¤ÏÀè·þ¤ê¾¡Éé¤«¡£
¡¡¡ã1¡ä¿·³«¹Ò¡¡À°È÷¤·¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤ÎÂ¤â¿å½à¤ÏÁ´Á³¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤â¤Ã¤È½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Ú¥é¤Ç¥¾¡¼¥ó¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã2¡ä°ÂÅì¹¬¼£¡¡¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢°ú¤ÇÈ¤ËÆþ¤ë¤È³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Ä¾Àþ¤Ï²¬ºê¡Ê¶³Íµ¡ËÁª¼ê¤è¤êÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã3¡ä»³¥ÎÆâ²í¿Í¡¡À°È÷¤Ç¾åÀÑ¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥ì¡¼¥¹Â¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¿¤Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¡ã4¡ä¸¶ÅÄºÍ°ìÏº¡¡À¨¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¿¤Ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ÐÂ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤â²þÁ±¤Ç¤¤¿¡£µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¡£
¡¡¡ã5¡äÃÝ°æµ®»Ë¡¡½®¤Î¸þ¤¡¢¥¿¡¼¥ó¤ÎÊÖ¤ê¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¿Ê¤ß¤¬Íß¤·¤¤¡£
¡¡¡ã6¡ä»°ÆÑ¹¸¹¬¡¡¿¤Ó¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÅ¸¼¨¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤ë¤·°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ú¥é¤òÂ³¤±¤ë¡£