¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡Àï¡ÛÃæ»³¸÷¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¸°¡¡·è¤Þ¤ì¤ÐÄ¶È´¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯
¡¡ºë¶Ì¸©¡¦Àî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊSS¡Ë¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¡£SG¡ÖÂè40²óSS²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤ÎÁ°¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤¬11R¤ÎSS¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡Àï¡£Ï¢¾¡¤ÇÉÔµ¤Ì£¤Ê¥à¡¼¥É¤òÉº¤ï¤»¤ëÃæ»³¸÷¡Ê37¡áÀî¸ý¡Ë¤«¤éÁÀ¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡Àï¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¸³«¤Î¸°¤ÏÃæ»³¸÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹Ô¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤³¤Î°ìÅÀ¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÄ¶È´¤À¡£
¡¡½à·è9R¡£10Àþ5ÏÈ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤È¡¢2¼þÌÜ¤ÇÁá¤¯¤âÀèÆ¬¤Ø¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿Ê¤ßÊý¤¬¤¤¤¤¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ×ÀÐ¥Ñ¥ï¡¼¤¬¸å²¡¤·¤·¤ÆÆÈÃÅ¾ì¡£¹â¶¶¹×¤éÍ¥¾¡¸õÊä¤òÎÏ¶¯¤¯ÆÍ¤Êü¤·¤Æ¤Î°µ¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¤Ï¶Ã°Û¤Î3ÉÃ344¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀï¤Ç¤â¹¥¾¡Éé¤Ç¤¤ë¿ô»ú¤À¡£
¡¡²ñ¿´¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤¯Áö¤ì¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¸µ¡¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»Å¾å¤²¤Ã¤×¤ê¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¼åÅÀ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ÆÎ×¤à¡£