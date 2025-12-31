¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û¼çÌò¤Ï¹õÀîµþ²ð¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÆÈÁö¤Ë¼¡¤°ÆÈÁö¡¡»à³Ñ¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤
¡¡ºë¶Ì¸©¡¦Àî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊSS¡Ë¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ï4Æü´Ö¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿8¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ12R¤ÇSG¡ÖÂè40²óSS²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¡Ê5100¥á¡¼¥È¥ë¡á10¼þ¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ËÜ¼ÒËÜÌ¿¤Ï5Ï¢¾¡¡È´°Á´¡É¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¹õÀîµþ²ð¡Ê27¡áÀî¸ý¡Ë¤À¡£
¡¡·ã¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆÈ¤êÎ¹¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀï4Áö¤À¤Ã¤¿¹õÀî¡£¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È»à³Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£Áê¼êÃµ¤·¤Î°ìÀï¤È¤ß¤ë¡£°ì·â¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ëÀÄ»³¤òÂÐ¹³»ë¡£ÎëÌÚ·½¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ì¤ÐÉÝ¤¤Â¸ºß¤À¡£º´Æ£Îå¤ÎÂæÆ¬¤â½½Ê¬¡£
¡¡¡ã1¡ä¹õÀîµþ²ð¡¡¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤²á¤®¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¤·¤¿¤±¤É¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤·ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥ä¤Ï2ÆüÌÜ¤Î¤â¤Î¤ò»È¤¦¡£
¡¡¡ã2¡äº´Æ£Îå¡¡¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¼¼þ¤ê¤ò°·¤Ã¤Æ¿·ÉÊ¥í¥Ã¥É¡¢¥á¥¿¥ë¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·×²è¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡£
¡¡¡ã3¡äÀÄ»³¼þÊ¿¡¡¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤ò´¹¤¨¤¿¡£°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æ°¤¼«ÂÎ¤Ï3ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÖÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¿¤Ó¡£
¡¡¡ã4¡äÎëÌÚ·½°ìÏº¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ê¤¤¡£¸å¤í¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£4ÆüÌÜ¤ÏÀè¤â¥È¥ë¥¯´¶¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã5¡ä¶â»ÒÂçÊå¡¡2ÆüÌÜ¤Î¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¿¤Ó¤Ê¤¤¡£Ä¾Àþ¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·Î®¤ì¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥ÖÄ´À°¤·¤Æ¡¢ÂÌÌÜ¤Ê¤é¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤ò°·¤¦¡£
¡¡¡ã6¡äº´Æ£ËàÌï¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»îÁö¥¿¥¤¥à¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤·¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤¬¤Ê¤¤¡£¿¤Ó¤òµá¤á¤Æ¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤òÄ´À°¡£
¡¡¡ã7¡ä¹ÓÈøÁï¡¡¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤ò°·¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ï½éÆü¤Î¤ò»È¤Ã¤¿¡£Æü¤ËÆü¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¥á¥¿¥ë¤È¥¿¥¤¥ä¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã8¡äÍµÈÃ¤Ìé¡¡¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤ò¿·ÉÊ¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¼þ¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¡¢¥¥ã¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¤ò°·¤Ã¤¿¡£º£Àá¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£