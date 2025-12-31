¡ÚÊÌÉÜ¶¥ÎØ¡¡²¬ºê·ó¼£¥³¥é¥à¡ÖÂÇ¾âÆüµ¡×¡Û6R¤ÏÃæÅÄÂóÌé¡¡¥Ú¡¼¥¹¤Ç¶î¤±¤ÆÆ§¤óÄ¥¤ë
¡¡¡Ú6R¡Û¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼V¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê°ËÅì¡Ë¤ÇÆÃÈÉ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤¬Aµé2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ëÃæÅÄÂóÌé¤¬¡¢ÊÌÀþÀª¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÍ½Áª4R¤ò·þ¤ê¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬È¿¾ÊÅÀ¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¬´Å¤¤¡£°ÂÅì¡Ê±ÑÇî¡Ë¤µ¤ó¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤ÏÉÔËþ¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬127´ü¤Î¥ä¥ó¥°¡£¥¿¥Æ¤ËÆ§¤àµÓÎÏ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£Æü¤Î½à·è¡£¶¯ÃÏµÓ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÃæÅÄ¤¬¥Ú¡¼¥¹¤Ç¶î¤±¤é¤ì¤ì¤ÐÆ§¤óÄ¥¤ê²ÄÇ½¡£Çã¤¤ÌÜ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤¬Î©²ÖÀ®ÂÙ¡¢ÃæÂ¼°ì¾¤È¤Î¡Ê6¡Ë¡á¡Ê1¡ËÁ´¤È¡Ê6¡Ë¡á¡Ê5¡ËÁ´¡£