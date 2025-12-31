¡ÚÄÉ²±¤ÎÃæ»³¶âÇÕ¡Û07Ç¯¥·¥ã¥É¥¦¥²¥¤¥È¡¡¥Ï¥ó¥ÇÀï¤Ê¤Î¤Ë7ÇÏ¿Èº¹V¡¡¤ª¤È¤½µ¤Ê¬¤â¿á¤Èô¤ó¤À
¡¡¥Ï¥ó¥ÇÀï¤ÎÄêµÁ¤òº£¤µ¤é¤Ê¤¬¤é¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¡Ö½ÐÁöÁ´ÇÏ¤¬²£°ìÀþ¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×ºîÀ®°Ñ°÷¤¬ÉéÃ´½ÅÎÌ¤ò·èÄê¤¹¤ë¡×¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥ÇÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Ãæ»³¶âÇÕ¤ÏÀÜÀï¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×ºîÀ®°Ñ°÷¤Î»×¤¤¤ò¤è¤½¤Ë¡¢7ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÃæ»³¶âÇÕ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇÏ¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬07Ç¯¥·¥ã¥É¥¦¥²¥¤¥È¤À¡£
¡¡1000Ëü²¼¡Ê¸½2¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤Î¹á¼èÆÃÊÌ¤ò7ÇÏ¿Èº¹¤Ä¤±¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢³Ê¾åÄ©Àï¤ÇÃæ»³¶âÇÕ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ã¥É¥¦¥²¥¤¥È¡£²Ý¤»¤é¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ç¤Ï53¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£3ÈÖ¿Íµ¤¡¢Ã±¾¡730±ß¡£²¿¤È¤âÀäÌ¯¤Ê½ÅÎÌ¤È¥ª¥Ã¥º¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥·¥ã¥É¥¦¥²¥¤¥È¤ÈÅÄÃæ¾¡½Õµ³¼ê¡Ê¸½Ä´¶µ»Õ¡Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹á¼èÆÃÊÌ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Àè¼ê¤òÃ¥¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ï¥ó¥â¥¢¥Á¥ã¥Ã¥¿¡¼¤È²£»³Åµ¤¬Àè¼ê¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÅÄÃæ¾¡µ³¼ê¤Ï¥¹¥Ã¤È°ú¤¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£¥ï¥ó¥â¥¢¥Á¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ºÇ²¼°Ì16Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡Á4³ÑÃæ´Ö¡£¼ê±þ¤¨¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥·¥ã¥É¥¦¥²¥¤¥È¤Ï¥ï¥ó¥â¥¢¥Á¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¡¢4³Ñ¤Ç¤Ï¸åÂ³¤Ë5ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤âº¹¤òµÍ¤á¤µ¤»¤º¡£2ÃåÁè¤¤¤ÏÅö»þ9ºÐ¤Î¥¢¥µ¥«¥Ç¥£¥Õ¥£¡¼¥È¤È¡¢º£¤äÂç¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¿¥¤¥É¤Ç¤·Îõ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Ï¤ë¤«Á°¤Ç¥·¥ã¥É¥¦¥²¥¤¥È¤Ï½é½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Î¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¹á¼èÆÃÊÌ¤ËÂ³¤¯7ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡·à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°Áö¤Ç¤â¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤Ï¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿ÅÄÃæ¾¡µ³¼ê¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î´¶¤¸¤Ê¤éµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£Àè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¡£¤Þ¤µ¤«¡ÈÀè¡É¤Ë¹ñºÝG1À©ÇÆ¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñºÝ¹Ò¶õC¡Ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¥Ï¥ó¥ÇÀï¤¬°ìÊýÅª¤Ê·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×ºîÀ®°Ñ°÷¤ÏÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¢¡¢³Ê¾åÄ©Àï¤ÎÇÏ¤Ë58¥¥í¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ï¥ó¥Ç¤ò·Ú¡¹¤È¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥·¥ã¥É¥¦¥²¥¤¥È¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿Ãæ»³¶âÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£