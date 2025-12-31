¥«¥º¡¡59ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¿·Å·ÃÏ¤ÏJ3Ê¡Åç¤Ë·èÄê¡¡5Ç¯¤Ö¤êJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò°ì½ï¤Ë¡×
¡¡J3Ê¡Åç¤Ï30Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¡Ê58¡Ë¤¬Íèµ¨¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£²£ÉÍFC¤¬ÊÝÍ¸¢¤ò»ý¤Á¡¢°ÜÀÒ´ü´Ö¤ÏÍèÇ¯6·îËö¤Þ¤Ç¡£º£µ¨¤ÏJFL¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤âÍèµ¨¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤êµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥º¤ÎJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ï²£ÉÍFC»þÂå¤Î21Ç¯°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¡£Ê¡Åç¤ÇÍèÇ¯2·î¤Ë59ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡ÉÔ¶þ¤Î¥«¥ºº²¤ÏÊ¡Åç¤Ë¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤Î¾ì¤òµá¤á¤¿¡£½©½ÕÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëÍèµ¨¡¢¿·»þÂå¤ÎÆÍÆþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥º¤¬J¥ê¡¼¥°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÍèÇ¯2¡Á6·î¤Ë¤ÏÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢°ÜÀÒ´ü´Ö¤â¤Þ¤º¤Ï6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢J¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï²£ÉÍFC»þÂå¤Î17Ç¯3·î12Æü¡¢J2·²ÇÏÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥«¥º¥À¥ó¥¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥×¥í41Ç¯ÌÜ¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï59ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ¯Îð¤Ê¤É¤¿¤À¤Î¿ô»ú¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¥«¥º¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÇ®¤¯Àï¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò°ì½ï¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¡£Ê¡Åç¤ÎÃÏ¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌÂç²ñ¤Ï2·î7Æü¡¢J2¹ÃÉÜÀï¤Ç³«Ëë¡£½Ð¾ì¤¹¤ì¤ÐJ1¡Á3¤Þ¤ÇÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ìµÏ¿¤Î¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£6·î¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤¬¹ñÎ©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¥«¥º¤Ïº£·î8Æü¤ËÂçºåÉÜÆâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò»Ï¤á¡¢2·î½é½Ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ä´À°¤òÂ³¤±¤¿¡£º£µ¨¤ÏÂ¤ËÉé½ý¤òÊú¤¨½Ð¾ì7Àï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢26Ç¯¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥«¥ºÁèÃ¥Àï¤ÏÊ¡Åç¤¬½ª»Ï¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£10·î¤Ë³ÍÆÀ¤ÎÆ°¤¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¾ò·ïÌÌ¤Ê¤É¤Ç¹ç°Õ¡¢Í½ÄêÄÌ¤êÇ¯Æâ¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ï·èÄê¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤âÂåÌ¾»ì¤Î11ÈÖ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤ÐÊÝÍ¸¢¤ò»ý¤Ä²£ÉÍFC¤Ï27Ç¯6·î¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë27Ç¯2·î¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À²¤ì¤ÆJÉüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥«¥º¤Ï31Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¡£ÍèÇ¯1·î9Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¿·²ÃÆþ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢10Æü¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£93Ç¯5·î¡¢À»ÃÏ¹ñÎ©¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿J¥ê¡¼¥°¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢º£¤âJ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¥«¥º°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¸¤±¤ëÅÁÀâ¤Ï¿·»þÂå¤âÀèÆ¬¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¢§Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¡2002Ç¯¤ËÊ¡Åç¤Ë½»¤à10¡Á20Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤êÊìÂÎ¤È¤Ê¤ë¡ÖÊ¡ÅçÌ´½¸ÃÄ¡×¤òÁÏÀß¡£04Ç¯¤ËÊ¡Åç¸©3Éô¤Ø¤Î»²Æþ·èÄê¡£ÅìËÌ¥ê¡¼¥°¡¢JFL¤Ø¤È¾º³Ê¤ò½Å¤Í¡¢J3¤Ë¤ÏÈ¯Â1Ç¯ÌÜ¤Î14Ç¯¤«¤é»²Àï¡£º£µ¨¤Ï16¾¡8Ê¬¤±14ÇÔ¤Î10°Ì¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇJ2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£Ê¡Åç¸©Á´°è¤¬¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡£¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤ÏÀÖ¡¢¹õ¡¢²«¤Î3¿§¡£ËÜµò¤Ï¤È¤¦¤Û¤¦¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼ýÍÆÌó2Ëü1000¿Í¡£»ûÅÄ¼þÊ¿´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¡£ÍèÇ¯¤ÎJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÅìBÁÈ¤Ë½êÂ°¡£
¡¡¢ãºÇÇ¯Ä¹¤Ï74ºÐ¡¡¾å¤Ë¤Ï¾å¤¬¡ÄÀ¤³¦¤Î¼ç¤Ê50ºÐÄ¶¤¨½Ð¾ì¢ä
¡¡¡ùÀ¤³¦ºÇÇ¯Ä¹74ºÐ¡¡20Ç¯10·î¡¢¥¨¥¸¥×¥È3Éô¤Î¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥¯¥È¥Ð¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë74ºÐ¤ÎFW¥¨¥¼¥ë¥Ç¥£¥ó¡¦¥Ð¥Ï¥À¡¼¤¬À¤³¦ºÇÇ¯Ä¹¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ù¥â¥ó¥´¥ë¥ê¡¼¥°54ºÐ¡¡FCËÏÅÄ¥¸¥§¥×¥í¤ÎDF¥Ï¥ó¥É¥¹¥ì¥ó¡¦¥ª¥æ¥ó¥Ó¥ì¥°¤¬20Ç¯9·î¤Î»î¹ç¤Ç¸åÈ¾41Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡ù¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É50ºÐ5Æü¡¡FW¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¥º¤Ï¥¹¥È¡¼¥¯»þÂå¤Î1965Ç¯2·î¤Î¥Õ¥é¥àÀï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢1Éô¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤òÃ£À®¡£
¡¡¡ù¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹63ºÐ¡¡DF¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥«¥ë¥â¥Ê¤Ï1976Ç¯¤«¤é1ÅÙ¤â°úÂà¤»¤º¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥¦¥ë¥°¥¢¥¤²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Õ¥¡¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¡£