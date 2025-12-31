¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÛËÜ´ÖÀµÂ§¤Î¡íÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡í¤ÏÅÏÊÕÍ¥Èþ¡¡´°Á´Vµ¡¤ÇºÇ¸å¤Ëµ±¤¯
¡¡G3¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï30Æü¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¤¤ç¤¦31Æü12£Ò¤ÇÁè¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£ËÜ´ÖÀµÂ§µ¼ÔÃ´Åö¤Î¡ÖÄ¶¥¤¥¤ÃÍ¡×¤ÏÅÏÊÕÍ¥Èþ¡Ê33¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ç2025Ç¯"Åö¤ÆÇ¼¤á"¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î5V¡£½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢Æ±»ÙÉô¤Î°æ¾å·Ã°ì¤¬´°Á´Í¥¾¡¤·¤¿¶¯ÎÏ29¹æµ¡¤ò¥²¥Ã¥È¡£¡Ö¤³¤ì¤ò°ú¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢Ä¾¸å¤Ë¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤ËÄ©¤àÁª¼ê¤¬ÍîÃÀ¤·¤¿¡£Á°¸¡Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡È1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ÆÀë¸À¤·¤¿ÅÏÊÕ¤¬¡¢º£²ó¤³¤½¼çÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡2¹æÄú¤ÇÎ×¤ó¤À1¡¢2²óÀï¤ò¡¢¤â¤É¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Â¤Ç¤â±óÆ£¥¨¥ß¤È¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»×¤¨¤ÐÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï³§Ìµ¤À¡£
¡¡3²óÀï¤Ïº£Àá½é¤Î¥À¥Ã¥·¥åÀï¡£2ÃåÁè¤¤¤ÏÅ¸³«¤Î¥¢¥ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¶¥¤êÉé¤±¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸5¹æÄú¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡2Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹Í¥½Ð¤ÇG1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï7²óÌÜ¡£
¡¡16Ç¯1·î11¡¢ÂçÂ¼¤ÎÌ¾Êª´ë²è¤À¤Ã¤¿¡ÖÌ´¤Î½éÍ¥¾¡¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½éV¡£ÅÏÊÕ¤Îµ±¤«¤·¤¤ÀïÎò¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºòÇ¯2·î25Æü¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê¤Ó¤ï¤³¡Ë¤ÇG2Í¥¾¡¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢G1¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿ÍÀ¸¤ÎÅÓÃæ¡£ÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡ª¡×
¡¡4¹æÄú¤Î±óÆ£¤¬¡Ö2ÁöÌÜ¤Î¿¤Ó·¿¤â»î¤½¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤Ý¤Ä¤ê¡Ä¡£5¥³¡¼¥¹¤Ç¤â·è¤·¤Æ±ó¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤í¤½¤í1ÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡ª¡ª
¡¡¡ÚËÜ´Ö¤ÎÇã¤¤ÌÜ¡Û12R¡¢ÅÏÊÕ¤¬±óÆ£¤Î¹¶¤á¤Ë¾è¤ê·þ¤êº¹¤¹¡£¡ã5¡ä¡ã4¡ä¡¢¡ã5¡ä¡ã1¡äÎ®¤·¡£
¡¡¡þËÜ´Ö¡¡ÀµÂ§¡Ê¤Û¤ó¤Þ¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê¡Ë1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î42ºÐ¡£29Æü¤«¤éËÜ¾ì½ÐÅ¹Ãæ¤Î¡Ö¥³¥·¥¡×¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤¬·ã¥¦¥Þ¡£¡ÈÄ¶¥¤¥¤¤Í¡É¤Ç¤¹¡£