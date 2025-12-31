¿·³ãMFÄ¹Ã«Àî¸µ´õ¡¡Ä¹ºê¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï30Æü¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ´ûÊóÄÌ¤êMFÄ¹Ã«Àî¸µ´õ¡Ê27¡Ë¤¬Íèµ¨J1¤Ë¾º³Ê¤¹¤ëÄ¹ºê¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Íèµ¨¤ÏJ2¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿À¼±ç¤Ï¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£2Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀËÊÌ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²Æ¤ËÂ¾¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤Ã¤ÆJ1»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Ö»Ä¤ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï³«Ëë¤«¤éÄã¶õÈô¹Ô¤òÂ³¤±¡¢10·î²¼½Ü¤Ë¤ÏJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É4¾¡12Ê¬¤±22ÇÔ¤ÎºÇ²¼°Ì¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àî¤Ï¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤ÎÁ´38»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î7ÆÀÅÀ¤È¸É·³Ê³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤âµ¤·¤¿Ä¹Ã«Àî¡£ÆÀÅÀ¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÆ³¤³¤¦¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤âÈ¯¤·¤Æ¤¤¿¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢°¦¤¹¤ë¿·³ã¤òµî¤ë¡£
¡¡¡û¡Ä¤¤¤ï¤FC¤«¤éMFÂçÀ¾Íª²ð¡Ê24¡Ë¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¸åÆü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤ÇÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡¢¹ñ»Î´Ü¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ï¤FC¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤ÏJ2¤Ç30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤ÇÁö¤ê¡¢Àï¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£