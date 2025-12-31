¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¡SS¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡Àï¡ÛÄ¹ÅÄÃÕÌé¤¬º®Àï¤ËÃÇ¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¡½ÓÉÒ¤ËÈ´¤±½Ð¤¹
¡¡ºë¶Ì¸©¡¦Àî¸ý¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊSS¡Ë¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¡£11R¤ÎSS¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡Àï¤Ïº®Àï¥à¡¼¥É¤â¥Ñ¥ï¡¼·Ú²÷¤ÊÄ¹ÅÄÃÕÌé¡Ê25¡áÈÓÄÍ¡Ë¤¬½ÓÉÒ¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¤ß¤¿¡£
¡¡¡ã1¡äÀôÅÄ½¤Í¤¡¡3ÆüÌÜ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ä¤¬¤¤¤¤¡£¥ê¥ó¥°¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ã2¡äÃæ»³¸÷¡¡¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò°·¤Ã¤Æ¤«¤é¾è¤êÌ£¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥ä¤ÏÃµ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤±¤ì¤Ð3ÆüÌÜ¤Î¤ò»È¤¦¡£
¡¡¡ã3¡äÆâ»³¹â½¨¡¡¼êÁ°¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÀè¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã4¡ä»³ÅÄÃ£Ìé¡¡¥¥ã¥Ö¤ò°·¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±ü¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¡£³°¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤¦¾¯¤··Ú¤µ¤¬Íß¤·¤¤¡£
¡¡¡ã5¡ä¾®ÎÓ¿ðµ¨¡¡ÂçÉý¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¸ò´¹¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¥»¥Ã¥È¤È¥¥ã¥Ö¤ò°·¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ä´À°¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¡ã6¡äÊ¿ÅÄ²í¿ò¡¡¥¿¥¤¥ä¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢Â¼þ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã7¡äÄ¹ÅÄÃÕÌé¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¾Àþ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ã8¡ä±Ê°æÂç²ð¡¡¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò°·¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÌÌÜ¤Ê¤éÌá¤¹´¶¤¸¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¡£