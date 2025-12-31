Âç¤ÎÎ¤¡¡µÙ¾ìÌÀ¤±¡È½éÁêËÐ¡É¤Ç´ÓÏ½Á´¾¡¡¡¿·Ç¯¤Ï2Æü¤«¤é»ÏÆ°¤Ø¡ÖÀµ·îµ¤Ê¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬30Æü¡¢°ñ¾ë¸©°¤¸«Ä®¤ÎÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤Çº¸¸ªÄË¤ÇµÙ¾ì¤·¤¿¶å½£¾ì½ê°Ê¹ß½é¤á¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î·Î¸Å¤Ç»°ÃÊÌÜ¤ÎÆ£½¡¤È10ÈÖ¼è¤Ã¤ÆÁ´¾¡¡£±¦º¹¤·¤«¤é¤Î¹¶¤á¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄË¤á¤Æ¤¤¤¿º¸¤Î¤ª¤Ã¤Ä¤±¡¢¤Ï¤º²¡¤·¤Ê¤É¤â»î¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Î¼ÂÀï·Î¸Å¤È¤¢¤ê¡Ö¶²ÉÝ¿´¤ò¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼èÁÈ¸å¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÇÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¿·Ç¯¤Ï2Æü¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¡ÖÀµ·îµ¤Ê¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£½éÆü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£