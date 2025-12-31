TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿Í­»ÖÏ¢¹ç¤Î¼óÇ¾²ñ¹ç¤òÇ¯ÌÀ¤±¤Ë³«¤¯Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï30ÆüSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹ñ¡¹¤Ç¤Ä¤¯¤ëÍ­»ÖÏ¢¹ç¤Î¼óÇ¾²ñ¹ç¤¬Íè·î6Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Íè·î3Æü¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¹â´±¤é¤Ë¤è¤ë²ñ¹ç¤ò³«¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤ÏÄäÀï¸å¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÃóÎ±¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬ÃóÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£