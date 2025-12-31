¸¸ÁÛÅª£Ê£Õ£Í£Ð¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¡¡¿·¶Ê¥Õ¥¡¥ó½éÈäÏª¡¡»³ÅÄÎÃ²ð¡ÖËÜÅö¤Ë£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁ´¹ñ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ö£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¡¡£Ä£Ï£Í£Å¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£µ¡Ý£²£°£²£¶¡¡£Ó¡¡£ó£á£ù¡×¤ÎÇ¯ÆâºÇ½ª¸ø±éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢£´ÅÔ»ÔÁ´£±£°¸ø±é¤ÇÁí·×£´£¶Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£²·î£±£±ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó½éÈäÏª¤ò´Þ¤á¡¢Á´£³£³¶Ê¤òÇ®¾§¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤Î¥É¡¼¥à¤òËä¤á¤¿£µËü£µ£°£°£°¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò£Ê£Õ£Í£Ð¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£ÅÀºß¤¹¤ëÊ®¿å¤«¤é¡¢¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë£·¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿Í²¬Âçµ®¡Ê£³£´¡Ë¤Î¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢Áû¤°½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡ª¡©¡×¤Î¹â¤é¤«¤Ê¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´¿À¼¤ÇÊÖÅú¡£³«Ëë¤«¤é¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¤µ£±£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î»þ·×Âæ¤È¤é¤»¤ó³¬ÃÊ¡¢Ìó£±£°£°£°ºý¤Î½ñÊª¤ò¤½¤Ê¤¨¤¿¡È¸ÅÂå¿Þ½ñ´Û¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡ÖÍ²¬¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¼«Ê¬¤È¤Ï¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î°ã¤¦±é½Ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤±¤Ð¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡ÖÀ©ºîÁí»Ø´ø¡¦Í²¬Âçµ®¤Î¸·¤·¤¯¤âºÙ¤«¤¤ÃúÇ«¤Ê±é½Ð¤ÎÀ®²Ì¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£Í²¬Âçµ®ËüºÐ¡ª¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡£Ë×Æþ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ã±ÆÈ¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¯Æâ¥é¥¹¥È¸ø±é¤Ç¡¢°ËÌîÈø·Å¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·¶Ê¤Î¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î½éÈäÏª¡£°ËÌîÈø¤¬¡Ö¤Ç¤¤¿¥Û¥ä¥Û¥ä¡×¤È¸ì¤ëÍÍ¤Ë¡¢¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë¿¶ÉÕ¤¬´°À®¤·¤¿ºÇ¿·ºî¤òÇ®¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤Ç¥É¡¼¥à¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£
¡¡½é¤ÎÀ¸¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÁñ¸·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£È¬²µ½÷¸÷¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢½é¿´¤ËÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤è¤ê°ìÁØÈþ¤·¤µ¤È¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ì¤Ð¡¢¹âÌÚÍºÌé¡Ê£³£µ¡Ë¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¡×¡£Ìù¹¨ÂÀ¡Ê£³£µ¡Ë¤Ï¡Ö£±£¹Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ©Àï¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤¿¡×¤È£²£°¼þÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡£¸·îËö¤«¤é¤Ï£·¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤¬¿·ÂÎÀ©½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç»³ÅÄ¤¬¡Ö³§¤µ¤ó°ì¿Í°ì¿Í¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤½¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â£·¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¿Ê²½¤Ø¤Î³éË¾¤¬¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£