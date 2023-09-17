Hey¡ªSay¡ªJUMP¡¡µ±¤Áý¤¹7¤Ä¤Î¸÷¡ªÅìµþD¸ø±é¤Ç2·îÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê½éÈäÏª¡¢´ÑµÒ¡È¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡É
¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMP¤¬30Æü¡¢4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤ËV»ú¤ËÊÂ¤ó¤À7¸Ä¤ÎÊ®¿å¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢5Ëü5000¿Í¤ÎÂç´¿À¼¤ÎÃæ¡ÖUMP¡×¤ÇËë³«¤±¡£Á´33¶Ê¤ò²Î¾§¤·¡¢º£Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤¤é¤á¤¯2»þ´ÖÈ¾¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡12ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖS¡¡say¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢10¸ø±é¤Ç46Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¡£±é½Ð¤ÏÍ²¬Âçµ®¡Ê34¡Ë¤¬Ã´Åö¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é±éÁÕ¤Ç¤Î²Î¾§¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡ÖDEAR¡¡MY¡¡LOVER¡×¤Ê¤É¤òÇ®¾§¡£¸ø±éÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢°ËÌîÈø·Å¡Ê35¡Ë¤Î¡ÖËÜÅö¤Ë½ÐÍè¤¿¤Æ¤Û¤ä¤Û¤ä¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾Ò²ð¤ÇÍèÇ¯2·î11ÆüÈ¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥ß¡×¤ò½éÈäÏª¡£ÊÒ»×¤¤¤ò²Î¤¦¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç´ÑµÒ¤ò¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤¿¡£
¡¡8·î28Æü¤ËÃæÅçÍµæÆ¡Ê32¡Ë¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÅÅ·âÂ´¶È¤·¡¢7¿ÍÂÎÀ©¤ÇÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£ÍèÇ¯11·î¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¡£Ìù¹¨ÂÀ¡Ê35¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë°ì¿Í°ì¿Í¤Î´é¤ò¸«¤Æ¤½¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËHey¡ªSay¡ªJUMP¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾Ð´é¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â7¿Í¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£