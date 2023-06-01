¡Ú¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Û¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÊõ¸Ë¡¿¡ÖÄÁ¡×»ö·ïÊí
º£Ç¯¤âÂç¤ß¤½¤«¤ËÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Ä¹Ç¯Â³¤¯À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÇò¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÎò»Ë¡©¡¡¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÈÊüÁ÷¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢¡¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇµÞ¤¤çÂåÌò
52Ç¯¤ÎÂè2²ó¡¢½Ð¾ì²Î¼ê¤Î¾¾Åç»í»Ò¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç»ö¸Î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±ÛÏ©¿áÀã¤¬µÞ¤¤ç½Ð±é¤Ë¡£Åö»þ¤Ï»öÁ°¤Ë½Ð¾ì¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¤·Á¼°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±ÛÏ©¤¬ÂåÌò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¡¢µ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÈÖÁÈÃæ¤Ë¾¾Åç¤Î·Ð²áÊó¹ð¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç»ö¸Î¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¿¹¿Ê°ì¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÁë¡×³«¤¤¤¿¤Þ¤ÞÇ®¾§
74Ç¯¤ÎÂè25²ó¡¢½é¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤¿¿¹¿Ê°ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç®¾§Ãæ¤Ë¥º¥Ü¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¿¹¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÊÄ¤á¤¿¡£
¢¡Ä¹Þ¼¡¢¤º¤Ã¤È²Î¤¦
90Ç¯¤ÎÂè41²ó¡¢Ä¹Þ¼¹ä¤¬Ãæ·ÑÀè¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç3¶Ê²Î¾§¡£15Ê¬°Ê¾å²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿NHK¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¡Ö¥¿¥³¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¢¡»°ÇÈ½ÕÉ×¡Ê¡©¡Ë¤¬¡Ö¼õ¿®ÎÁÊ§¤Ã¤Æ¡×
82Ç¯¤ÎÂè33²ó¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Î·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬¹ÈÇò¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë»°ÇÈ½ÕÉ×¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤Æ¡¢¶ÊÃæ¤Ë¡Ö¼õ¿®ÎÁ¤ÏÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡ÖÎ¢ÈÖÁÈ¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢¡ÃÅ¾å¤Ç¥®¥¿¡¼±ê¾å
85Ç¯¤ÎÂè36²ó¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎµÈÀî¹¸»Ê¤¬¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò¤Þ¤»¶¤é¤·¤¿¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤Ë¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤ÆÇ³¤ä¤·¤¿¤ê¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÂçË½¤ì¡£¾²¤¬Ç¨¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥Ö¤¬¤ÂâÉÛÀîÉÒÏÂ¤¬2ÅÙÅ¾ÅÝ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¾¯Ç¯Ââ¤Ç¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡×
86Ç¯¤ÎÂè37²ó¡¢ÇòÁÈ»Ê²ñ¤Î²Ã»³Íº»°¤¬¾¯Ç¯Ââ¤Î¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡×¤ò¤¦¤Ã¤«¤ê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤È¾Ò²ð¡Ä¡£
¢¡¥â¥Ã¥¯¥ó¤Î¥³¥ó¥É¡¼¥à¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
92Ç¯¤ÎÂè43²ó¡¢ËÜÌÚ²í¹°¤¬ÂçÎÌ¤Î¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ò¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¼ó¤«¤é¤Ö¤é²¼¤²¤Æ½Ð±é¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÇò¤¤±ÕÂÎ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ê¤Î¹þ¤ß¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡ÊÆÊÆ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Íî²¼
96Ç¯¤ÎÂè47²ó¡¢ÊÆÊÆCLUB¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥«¡¼¥ë¥¹¥â¡¼¥¡¼ÀÐ°æ¤¬¡ÖÏ²Ì¡Èô¹Ô¡×¤òÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éµÒÀÊ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¢¡¡ÈÁ´Íç¡É¥À¥ó¥µ¡¼¤ËÊÛ²ò
06Ç¯¤ÎÂè57²ó¡¢DJOZMA¤¬½÷À¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÃ¦¤®¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´º¹Ô¡£¼ÂºÝ¤ÏÍçÂÎ¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¹³µÄ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈÃæ¤ËÁí¹ç»Ê²ñ¤Î»°ÂðÌ±É×¥¢¥Ê¤¬¡ÖÍç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢¡ÂçÅçÍ¥»Ò¤¬AKBÂ´¶È¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½
13Ç¯¤ÎÂè64²ó¡¢AKB48ÂçÅçÍ¥»Ò¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÅÅ·âÅª¤ËÈ¯É½¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤Æ¡¢¼«¤é¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò²Î¤¦Ä¾Á°¡¢ÆÍÁ³ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂ´¶ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¢¡¶âÇú¤¬³©Àî¾ÞËôµÈ¤ÈÁêËÐ
15Ç¯¤ÎÂè66²ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö½÷¡¹¤·¤¯¤Æ¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£¶ÊÅÓÃæ¤ÇÃ®Èþ¼ò¸¦Æó¤¬ÀÖ¤¤¤Þ¤ï¤·»Ñ¤ËÊÑ¿È¡£ÅÚÉ¶¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¿³ºº°÷ÀÊ¤Î¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤²¤é¤ì¡¢ÃåÊª¤òÃ¦¤¬¤µ¤ì¤ë¤ÈÎÐ¤Î¤Þ¤ï¤·»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÁêËÐ¤Î¾¡Éé¤Ç¾¡¤Ã¤¿Ã®Èþ¼ò¤¬Ã´¤®¾å¤²¤é¤ì¡¢ÆµÌÚ¡Ê¤·¤å¤â¤¯¡ËÂå¤ï¤ê¤Ë½üÌë¤Î¾â¤òÆÍ¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ºÇ¸å¤ÏËôµÈ¤¬³©Àî¾Þ¼õ¾Þºî¡Ö²Ð²Ö¡×¤È½ñ¤¤¤¿»æ¤ò·Ç¤²¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢¡Ý°ºä¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à
17Ç¯¤ÎÂè68²ó¡¢Ý°ºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤ËÅÝ¤ì¹þ¤à¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÆâÂ¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î½ªÈ×¡¢ÎëËÜÈþÌû¤¬¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤êÅÏÊÕÍü²Ã¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¡£²Î¾§¸å¡¢Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÊø¤ìÍî¤Á¡¢»ÖÅÄ°¦²Â¤âÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£3¿Í¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¤·¤ÆÉñÂæÎ¢¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£²á¸ÆµÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬·¬ÅÄ¤Ë¥Á¥å¡¼
18Ç¯¤ÎÂè69²ó¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬ºÇ½ª²Î¾§¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£·¬ÅÄ²ÂÍ´¤é¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É¡×¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤È¤â¡ÈÌ´¤Î¶¥±é¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¹ø¤ò¤¯¤Í¤é¤»¤ÆÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·¬ÅÄ¤Ë¶á´ó¤Ã¤¿¡£·¬ÅÄ¤Ï¡Ö¶»¤µ¤ï¤®¤Î¹ø¤Ä¤¡Á¡×¤È²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¸ª¤ä¹ø¤òÊú¤´ó¤»¤¿¡£·¬ÅÄ¤¬¡Ö¥é¥é¥é¥é¥é¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¡×¤È²Î¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤â¡Ö¥é¥é¥é¥é¥é·¬ÅÄ·¯¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£2¿Í¤ÏÌ©Ãå¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤êÂ³¤±¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬·¬ÅÄ¤Î¤Û¤ª¤Ë¸ý¤Å¤±¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£²ñ¾ì¤ÏºÇ¹â¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡Ý°ºä¤ÎÊ¿¼ê¤¬¤«¤Ä¤¬¤ì¤Ê¤¬¤éÉñÂæÂµ¤Ø
19Ç¯¤ÎÂè70²ó¡¢Ý°ºä46¤¬¹ÈÇò¤Ç¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÉÔ¶¨ÏÂ²»¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
17Ç¯¤Ë¡ÖÉÔ¶¨ÏÂ²»¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿ºÝ¡¢Áí¹ç»Ê²ñÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤âºÆ¤ÓÆ±¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢²Î¾§¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô¿Í¤¬²á¸ÆµÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤à»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤é21¿Í¤Ç¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¥é¥¹¥È¤ÏÊ¿¼ê¤¬¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÆâÂ¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡¡¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¿·¡ØÉÔ¶¨ÏÂ²»¡Ù¤À¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¥ª¥ó¥¨¥¢¾å¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢¸ª¤ÇÂ©¤ò¤¹¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÊ¿¼ê¤ÎÆ¬¤òÅÄÂ¼¤¬¤Ê¤Ç¤Æ¡¢½ÐÈÖ¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿Ê¿¼ê¤Ï¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¸å¡¢Âà¾ì¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô¿Í¤Ë¤«¤Ä¤¬¤ì¤Ê¤¬¤éÉñÂæÂµ¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢¡NiziU¤¬¥Þ¥¤¥¯¥È¥é¥Ö¥ë¤â
20Ç¯¤ÎÂè71²ó¡¢9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NiziU¤¬½é½Ð¾ì¤·¡ÖMake¡¡you¡¡happy¡×¤òÆ²¡¹ÈäÏª¡£¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥È¥í³«»Ï»þ¡¢1Îó¤ËÊÂ¤ÖºÝ¤Ë¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢MAYUKA¤¬ÉÔºß¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡©¡¡¤¬È¯À¸¡£¤À¤¬¡¢²Î¾§³«»Ï»þ¤Ë¤Ï¡¢9¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢NHK¹Êó¶É¤Ï¡ÖMAYUKA¤Î¥Þ¥¤¥¯¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢¡Æ£°æÉ÷¤¬²¬»³¤Î¼Â²È¤«¤é¡È¥ï¡¼¥×¡É
21Ç¯¤ÎÂè72²ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷½é²Î¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Æ£°æÉ÷¡Ê24¡Ë¤¬¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²ñ¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¡£²¬»³¤Î¼Â²È¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤Ç¡Ö¤¤é¤ê¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢±ÇÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¿³ºº°÷¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ê²ñ¤ÎÂçÀôÍÎ¤äÀî¸ý½ÕÆà¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤¨¤¨¡©¡×¤È¶Ã¤¯Ãæ¡¢¡ÖÇ³¤¨¤è¡×¤ò¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤ÇÈäÏª¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢Íè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡×¡£¤µ¤é¤ËÂç¥È¥ê¤ÎMISIA¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æ¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤·¤¿¡ÖHigher Love¡×¤ò½é¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¡¢½é¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢¡Vaundy¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤¤¡¢¹ÈÇò¡ª¡×¤ÈÀú¤ê
22Ç¯¤ÎÂè73²ó¤Ï½é½Ð¾ì¤ÎVaundy¤¬¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢¡Ö¤ª¤â¤«¤²¡×¤Çmilet¡¢Aimer¡¢´öÅÄ¤ê¤é¤È¥³¥é¥Ü½Ð¾ì¤ÈÀÊ´¬¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤¤¡¢¹ÈÇò¡£¹Ô¤±¤ë¤è¤Ê¡£¹Ô¤¯¤¼¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤é¤òÀú¤ê¡¢¹ÈÇò¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢¡»°»³¤Ò¤í¤·¤Î¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤¬¼è¤ê¾Ã¤·
23Ç¯¤Î74²ó¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Èºä¡¡¡ÁÂè7²ó¡¡¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤ò²Î¾§¡£º£¤äÂç¤ß¤½¤«¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ó¶Ì¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤Ç7²óÌÜ¡£²áµî6²ó¤Ï4²óÀ®¸ù¤·¤Æ2²ó¼ºÇÔ¡£¤³¤ÎÇ¯Á°Ç¯¤Î127¿Í¤è¤ê1¿ÍÂ¿¤¤128¿Í¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£3¿ÍÌÜ¤Î¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Á¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£16¿ÍÌÜ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬ºÇ¸å¤Î»°»³¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¥®¥Í¥¹¤Î¸ø¼°È½Äê°÷¤¬À®¸ù¤È¡ÖÇ§Äê¡×¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£NHK¤Ï¤½¤Î¸å¤ËÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢¡B¡Çz¡¢½é½Ð¾ì¤ÏÏ¿²è¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÀ¸²Î¾§ÈäÏª¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¤â´¶·ã
24Ç¯¤Î75²ó¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç½é½Ð¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼36Ç¯¡¢NHK¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÏ¿²è²Î¾§¤·¤¿¸å¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÖLOVE PHANTOM¡×¡Öultra soul¡×¤Î2¶Ê¤òÀ¸²Î¾§¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£½øÈ×¤Î¥Þ¥¤¥¯¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç²»ÎÌ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤é¤¬´¶·ã¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤â¡Ö¹È¡¢Çò¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯B¡ÇzÍ¥¾¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢B'z´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬Â¿¿ô¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀÊ´¬¤·¤¿¡£