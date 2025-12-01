[12.30 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá](¥í¥ó¥É¥ó ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)

¢¨28:30³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à]

ÀèÈ¯

GK 23 ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ª¥é

DF 2 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¹

DF 3 ¥Þ¥­¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥­¥ë¥Þ¥ó

DF 25 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ì¡¼¥ë¡¦¥È¥Ç¥£¥Ü

DF 30 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¹¥«¡¼¥ë¥º

MF 10 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿

MF 18 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹

MF 20 ¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó

MF 27 ¥¹¥ó¥°¥È¥¥¡¦¥Þ¥¬¥µ

MF 32 ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥Ä

FW 9 ¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó

¹µ¤¨

GK 1 ¥Þ¥Ã¥º¡¦¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥»¥ó

DF 15 ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥Þ¥Ö¥í¥Ñ¥Î¥¹

DF 58 ¥¢¥¤¥ê¥À¥¹¡¦¥´¥é¥ó¥Ù¥Ã¥­¥¹

DF 63 ¥¨¥º¥é¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º

MF 24 ¥®¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹

MF 28 ¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥½¥¦¥Á¥§¥¯

MF 40 ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¢¡¼¥·¡¼

MF 55 M. Kanté

FW 7 ¥¯¥ê¥»¥ó¥·¥ª¡¦¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë

´ÆÆÄ

¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¡¼¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È

[¥Ö¥é¥¤¥È¥ó]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó

DF 5 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯

DF 6 ¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±

DF 34 ¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó

MF 11 ¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ

MF 20 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼

MF 24 ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë

MF 25 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹

MF 26 ¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê

MF 29 ¥Þ¥­¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼

FW 18 ¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯

¹µ¤¨

GK 23 ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë

DF 21 ¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê

DF 42 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é

MF 8 ¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À

MF 13 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥ó¥·¥§¥ë¥¦¥Ã¥É

MF 22 »°ãø·°

FW 10 ¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼

FW 14 ¥È¥à¡¦¥ï¥È¥½¥ó

FW 19 ¥Á¥ã¥é¥ó¥Ý¥¹¡¦¥³¥¹¥È¥¦¥é¥¹

´ÆÆÄ

¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼

