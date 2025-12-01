¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥àvs¥Ö¥é¥¤¥È¥ó ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[12.30 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá](¥í¥ó¥É¥ó ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¢¨28:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à]
ÀèÈ¯
GK 23 ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ª¥é
DF 2 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¹
DF 3 ¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¥ë¥Þ¥ó
DF 25 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ì¡¼¥ë¡¦¥È¥Ç¥£¥Ü
DF 30 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¹¥«¡¼¥ë¥º
MF 10 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿
MF 18 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 20 ¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó
MF 27 ¥¹¥ó¥°¥È¥¥¡¦¥Þ¥¬¥µ
MF 32 ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ý¥Ã¥Ä
FW 9 ¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó
¹µ¤¨
GK 1 ¥Þ¥Ã¥º¡¦¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥»¥ó
DF 15 ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥Þ¥Ö¥í¥Ñ¥Î¥¹
DF 58 ¥¢¥¤¥ê¥À¥¹¡¦¥´¥é¥ó¥Ù¥Ã¥¥¹
DF 63 ¥¨¥º¥é¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º
MF 24 ¥®¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
MF 28 ¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥½¥¦¥Á¥§¥¯
MF 40 ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¢¡¼¥·¡¼
MF 55 M. Kanté
FW 7 ¥¯¥ê¥»¥ó¥·¥ª¡¦¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë
´ÆÆÄ
¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¡¼¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È
[¥Ö¥é¥¤¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó
DF 5 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯
DF 6 ¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±
DF 34 ¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó
MF 11 ¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ
MF 20 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼
MF 24 ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
MF 25 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹
MF 26 ¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê
MF 29 ¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼
FW 18 ¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯
¹µ¤¨
GK 23 ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë
DF 21 ¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê
DF 42 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é
MF 8 ¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À
MF 13 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥ó¥·¥§¥ë¥¦¥Ã¥É
MF 22 »°ãø·°
FW 10 ¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼
FW 14 ¥È¥à¡¦¥ï¥È¥½¥ó
FW 19 ¥Á¥ã¥é¥ó¥Ý¥¹¡¦¥³¥¹¥È¥¦¥é¥¹
´ÆÆÄ
¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼
¢¨28:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ï¥à]
ÀèÈ¯
GK 23 ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ª¥é
DF 2 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥¹
DF 3 ¥Þ¥¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¥ë¥Þ¥ó
DF 25 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ì¡¼¥ë¡¦¥È¥Ç¥£¥Ü
DF 30 ¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¹¥«¡¼¥ë¥º
MF 10 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿
MF 18 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 20 ¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó
MF 27 ¥¹¥ó¥°¥È¥¥¡¦¥Þ¥¬¥µ
FW 9 ¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó
¹µ¤¨
GK 1 ¥Þ¥Ã¥º¡¦¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥»¥ó
DF 15 ¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥Þ¥Ö¥í¥Ñ¥Î¥¹
DF 58 ¥¢¥¤¥ê¥À¥¹¡¦¥´¥é¥ó¥Ù¥Ã¥¥¹
DF 63 ¥¨¥º¥é¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º
MF 24 ¥®¥É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹
MF 28 ¥È¥Þ¡¼¥·¥å¡¦¥½¥¦¥Á¥§¥¯
MF 40 ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¢¡¼¥·¡¼
MF 55 M. Kanté
FW 7 ¥¯¥ê¥»¥ó¥·¥ª¡¦¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë
´ÆÆÄ
¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¡¼¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È
[¥Ö¥é¥¤¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó
DF 5 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯
DF 6 ¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±
DF 34 ¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó
MF 11 ¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ
MF 20 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼
MF 24 ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
MF 25 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹
MF 26 ¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê
MF 29 ¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼
FW 18 ¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯
¹µ¤¨
GK 23 ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë
DF 21 ¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê
DF 42 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é
MF 8 ¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À
MF 13 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥ó¥·¥§¥ë¥¦¥Ã¥É
MF 22 »°ãø·°
FW 10 ¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼
FW 14 ¥È¥à¡¦¥ï¥È¥½¥ó
FW 19 ¥Á¥ã¥é¥ó¥Ý¥¹¡¦¥³¥¹¥È¥¦¥é¥¹
´ÆÆÄ
¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹