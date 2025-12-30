¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¼çºÅ¤Î¿·3¥Þ¥ó´ë²è¡ØP's TRIVAL¡Ù»ÏÆ°¡ªÂè1ÃÆ¤ÏÆâÅÄ¿¿Îé¡ßDIALOGUE¡Ü¡ßÎ©²ÖÆüºÚ¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Î¥¢¥Ë¥á²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦P¡Çs Records¤Î¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¥é¥¤¥Ö¡ÖP¡Çs TRIVAL¡×¤Î»ÏÆ°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1ÃÆ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤ÎZEROÂç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ2026Ç¯3·î8Æü(Æü)³«ºÅ¡£½Ð±é¤ÏÆâÅÄ¿¿Îé¡¦DIALOGUE¡Ü¡¦Î©²ÖÆüºÚ¤Î3ÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖP¡Çs TRIVAL¡×¤Ï¥ì¡¼¥Ù¥ë¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÃç´Ö-TRIBE-¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥¤¥Ð¥ë-RIVAL-¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢3ÁÈ-TRI-¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¯-TRY-¡¢¼Â¸³Åª3¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¥é¥¤¥Ö²ò¶Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÂ®Àè¹ÔÈÎÇä¿½¹þ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤¤ã¤Ë¤á¥×¥é¥¤¥à¡×¡¢ÆâÅÄ¿¿Îé¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖLIFE IS LIKE A SUNNY DAY¡×¡¢DIALOGUE¡Ü¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¢¥×¥ê¡ÖTeam D¡Ü¡×¤Ë¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡Ö¤¤ã¤Ë¤á¥×¥é¥¤¥à¡×¤È¤Ï¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤¬´ë²è¡¦À½ºî¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥È¥ë¡¢À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎCD¡¦Blu-ray/DVD¾¦ÉÊ¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡¢´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦EC¥µ¥¤¥È¡Ö¤¤ã¤Ë¤á¡×¤ÎÍÎÁÀ©²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¥¢¥Ë¥½¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Ç»Ì©¤µ¤Ç¡¢3ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ØP¡Çs TRIVAL 01¡Ù
2026Ç¯3·î8Æü(Æü) ³«¾ì16:45/³«±é17:30
²ñ¾ì¡§¤Ê¤«¤ÎZEROÂç¥Û¡¼¥ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤Á°Êý»ØÄêÀÊ¡§¡ï15,000(ÀÇ¹þ)¡¡ ¢¨£±³¬£±¡Á£¸ÎóÌÜ
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡§¡ï12,000(ÀÇ¹þ)
¢¨¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¡§A4Æó¤ÄÀÞ¤ê¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡õ¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥Á¥±¥Ã¥È
»ØÄêÀÊ¡§¡ï9,900(ÀÇ¹þ)
½Ð±é
ÆâÅÄ¿¿Îé
DIALOGUE¡Ü¡ÊÆâ»³ÍªÎ¤ºÚ/É£ÅÄÇ«¡¹/¼é²°µü¹á/½ïÊýÍ¤Æà/ÂëÂ¼ºÌ²Ö/ÈÓÄÍËã·ë/Â¼¾å¤Þ¤Ê¤Ä¡Ë
Î©²ÖÆüºÚ
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¤¤ã¤Ë¤á¥×¥é¥¤¥à¡¦LIFE IS LIKE A SUNNY DAY¡¦Team D¡Ü ²ñ°÷¸ÂÄê ºÇÂ®Àè¹ÔÈÎÇä
ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö 2025/12/28(Æü) 19:00 ¡Á 2026/01/12(·î¡¦½Ë) 23:59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½ 2026/01/15(ÌÚ) 19:00°Ê¹ß
»ÙÊ§¼êÂ³´ü´Ö 2026/01/15(ÌÚ) 19:00 ¡Á 2026/01/18(Æü) 23:59
¢¨¡Ø¤¤ã¤Ë¤á¥×¥é¥¤¥à¡Ù¡¦³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈFC¤«¤é¤Î±þÊçÊýË¡¤äÃí°Õ»ö¹àÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤ÎURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤ã¤Ë¤á¥×¥é¥¤¥à
https://mypage.canime.jp/
ÆâÅÄ¿¿Îé
https://maaya-fc.jp/news/?id=660
DIALOGUE¡Ü
https://dialogue-music.jp/news/2025/12/28-13/
¡¦ËÜ¼õÉÕ¤ÎÈ¯·ô¤Ï¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ý¥Ë¥¥ã¥ó¡×¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Ë¥¥ã¥ó¡×¥¢¥×¥ê¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¸ø±éÅöÆü²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸åÆü¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤¤ã¤Ë¤á
https://canime.jp/help/ticket/
¢¨¸ø±éÆâÍÆ¤äÃêÁª·ë²Ì¡¦ÅöÁª¼Ô¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00¡Á13:00/14:00¡Á17:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦²ñ¼Ò¤Î»ØÄêÆü½ü¤¯¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à
https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØP¡Çs TRIVAL 01¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://pslive.jp