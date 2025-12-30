TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷30¼þÇ¯µÇ°¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È2026¡Ù2026Ç¯½Õ¡¢²£ÉÍ¡¦¿À¸Í¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
º£½Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤À¼¤Ë±þ¤¨¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤ÆÊÄËë¤·¤¿¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¡£
2026Ç¯½Õ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù ¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£1996Ç¯1·î8Æü¤Ë¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢30Ç¯¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥Ê¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÁØ¤ÎÈôÌö¤Ë¤à¤±¤Æ¡¦¡¦¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÔÀ®¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¦¥Ð¥ó¥É¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
²£ÉÍ¡¦¿À¸Í¤Î2ÅÔ»Ô¡Ê²£ÉÍ¸ø±é¡§4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦18Æü¡ÊÅÚ¡ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¡Ã¿À¸Í¸ø±é¡§5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦24Æü¡ÊÆü¡ËGLION ARENA KOBE¡Ë¤Ç¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È2026¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷30¼þÇ¯µÇ°¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È2026¡Ù
²£ÉÍ¸ø±é
4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë18:30³«±é¡¦18Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00³«±é¡¡²ñ¾ì¡§K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
¿À¸Í¸ø±é
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00³«±é¡¦24Æü¡ÊÆü¡Ë15:00³«±é¡¡²ñ¾ì¡§GLION ARENA KOBE
ÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤SÀÊ¡§12,000±ß¡ÃSÀÊ¡§8,500±ß¡ÃAÀÊ¡§7,000±ß
¡öÌ¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÌµÎÁ¡£Ã¢¤·¡¢¤ªÀÊ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤«¤¿¤ÏÍ×¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¹ØÆþ¡Ë
¡ö¼Ö°Ø»ÒÀìÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î´ÑÍ÷¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢SÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¸å¤Ë²¼µÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ø¤´¿½¹ð¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¥°¥Ã¥ºÉÕ¤SÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÎÉÀÊ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡ö1²ó¤Î¿½¹þ¤Ë¤Ä¤¡¢¤ª1¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë
2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:30¡Á2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
https://l-tike.com/conanconcert2026/
°ìÈÌÈ¯Çä
2026Ç¯2·î²¼½Ü¡¡³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê
¼çºÅ¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¿¥¥ç¡¼¥É¡¼´ØÀ¾
´ë²è¡¦À©ºî¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó
¤ªÌä¹ç¤»
¡Ê¿À¸Í¸ø±é¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888¡¡12:00¡Á17:00¡ÊÅÚÆü½ËµÙ¶È¡Ë
¡Ê²£ÉÍ¸ø±é¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼Åìµþ¡¡0570-550-799 ¡ÊÊ¿Æü11:00¡Á18:00 ÅÚÆü½Ë10:00¡Á18:00¡Ë
ⒸÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
Ⓒ1997-2026 ÀÄ»³¹ä¾»¡¿Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
