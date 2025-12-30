¤ê¤ê¤¢¡£¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¤ê¤ê¤¢¡£¤ÎÎÙ¤Ç¡£¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
¤ê¤ê¤¢¡£¤¬¡¢Acoustic OneMan Live¡Ö¤ê¤ê¤¢¡£¤ÎÎÙ¤Ç¡£¡×¤ò½ÂÃ«WWW X¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£½Õ¡¢½é¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼ OneMan LiveTour2025¡Ö½Õ²Î¤Îµ°À×¡×¤ò5ÅÔ»Ô5²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¡¢½©Åß¤Ë¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼ Asia Tour OneMan Live¡Ö½©¤ÎÍ½Ãû¡×¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤ê¤ê¤¢¡£¡£º£²ó¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¡¢ÍèÇ¯2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë) ½ÂÃ«WWW X¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¸½ºßÍ½ÌóÃêÁª¼õ¤±ÉÕ¤±¥¹¥¿¡¼¥È¡£Â¨Æü´°ÇäÉ¬»ê¡¢¤¼¤Ò¸«Æ¨¤µ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Acoustic OneMan Live¡Ö¤ê¤ê¤¢¡£¤ÎÎÙ¤Ç¡£¡×
2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)Åìµþ¡¦½ÂÃ«WWW X
³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
¥Á¥±¥Ã¥È·ôÎÁ¶â¡§ÀÇ¹þ5,000±ß
¼õÉÕURL
https://w.pia.jp/t/riria-t/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12/29(·î)20:00 ¡Á 1/6(²Ð)23:59
ÅöÍîÈ¯É½¡§1/9(¶â)14:00º¢
Æþ¶â´ü´Ö¡§1/9(¶â)14:00 ¡Á 1/12(·î½Ë)23:59
Æþ¶â³ÎÄê¡§1/14(¿å)
¡ã¤ê¤ê¤¢¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
2019Ç¯½©º¢¤è¤êTikTok¤äYouTube¤Ç´é½Ð¤·¤Ê¤·¤ÇÃÆ¤¸ì¤êÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤êÉý¹¤¤Ç¯Âå¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£½é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤±¤É¤Þ¤À¹¥¤¤Ã¤Æ¶Ê¡£¡×¤ÏLINE MUSIC¤Î½éÆü¥Ç¥¤¥ê¡¼£±°Ì¡¢¥¦¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì³ÍÆÀ¤·¡¢YouTubeÆ°²èºÆÀ¸¿ô¤Ï1400Ëü²óÄ¶¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï41Ëü¿Í°Ê¾å¡£TikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï130 Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢TikTokÆâÃÆ¤¸ì¤ê¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£2020Ç¯11·î¤Ë¤ÏTOY¡ÆS FACTORY¿·Àß¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖVIA¡×¤«¤é¡Ö³¿²½¸½¾Ý¤ËÇº¤ó¤Ç¤ë½÷¤Î»Ò¤ÎÏÃ¡£¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2021Ç¯10·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö»ä¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡£¡×¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥â¥Ç¥ëè½»Ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë½é¼Â¼ÌMV¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤êYouTubeÆ°²èºÆÀ¸¿ô¤Ï970Ëü²ó±Û¤¨¡Ê2023Ç¯8·î25Æü¸½ºß¡Ë¤òÆÍÇË¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ö¥ë¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¡¦¥¦¥¿¤ÎÀ¼Í¥¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¡¢ED¼çÂê²Î¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Í¡¢¤Þ¤¿¤Í¡£¡×¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯7·î¤«¤éÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¹¬¤»¤Ê·ëº§¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤ÈË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤êÉý¹¤¤Ç¯Âå¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿First OneMan Live¡ÖµÏ¿¤Îµ²±¡×¤ÏÂ¨Æü¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·ÂçÀ®¸ù¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
