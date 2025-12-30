¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¡×¥é¥Õ¡¦¥·¥â¥ó¥º¤¬DSMG¤Ç¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ôÈÎÇä¤ÇÍèÆü¡¡¡ÈºÆ²ñ¡É¤ËÎÞ¤°¤à¾ìÌÌ¤â
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ËÜ¹ñ¥é¥Õ¡¦¥·¥â¥ó¥º¼Ò¤È¥É¡¼¥Ð¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ä¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤òÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¥»¡¼¥ë¥¹¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ ¥Î¡¼¥¹¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¼¡ÊNORTHLIBERTY INC.¡Ë¼Ò¤ÎÀÐ筭À¶»Ë ÂåÉ½¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥º¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢2001Ç¯½©Åß¡ÖRiot Riot Riot¡×¤ä2002Ç¯½Õ²Æ¡ÖKollaps¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½é´ü¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥ë¥Ó¡¼¡ÊSterling Ruby¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤«¤é2022Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉµÙ»ßÄ¾Á°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÂ·¤¦¡£Ìó30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥é¥ÕËÜ¿Í¤¬¸·Áª¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¡£¥¦¥§¥¢¤Î¤Û¤«¡¢½é´ü9²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤òµÏ¿¤·¤¿VHS¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÀ½¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤äµ®½Å¤Ê¥·¥ç¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢2002Ç¯½©¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖVirginia Crepper¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ë¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼þ±ï¤ò¸Ç¤á¡¢¥é¥Õ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤¬¸÷¤ë°õºþÊª¤âËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡£1998Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖBlack Palms¡×¤Î¥¤¥ó¥Ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢½é´ü¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡¦¥¯¥ì¥¤¥º¡ÊFranky Claeys¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ï¡¢²»³Ú¹¥¤¤Î¥é¥Õ¤ÎÈþ³Ø¤¬Þú¤à¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È ¥ë¡¼¥à¡Êelephant room¡Ë¡×¤âËÜ¿Í¤¬¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Å¸¼¨¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼Îà¤ò¸·Áª¡£ºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥Õ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤òÊÒ¼ê¤ËÅ¸¼¨Êª¤ÎÇÛÃÖ¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½éÆü¤ÏÃêÁª¤ÎÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¡¦°õºþÊª¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÏÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤«¤é¥Ø¥Ã¥º¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â¨ºÂ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤Ë¡£¥µ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï2»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥é¥Õ¤ÏµÙ·ÆÌµ¤·¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³Æ¡¹¤Î¡È¥é¥Õ¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢½ª»Ï¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È´ÊÃ±¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¥ß¥Ã¥É¥¦¥¨¥¹¥ÈÁÏ¶È¼Ô¡¦¸½²ñÄ¹¤ÎÂçß·¾¡»á¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥Õ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄ¹Ç¯¸«Â³¤±¡¢½é´ü¤«¤éÇã¤¤ÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¾åµé¸ÜÌä¤Î·ªÌî¹¨Ê¸»á¤âÍè¾ì¡£¡Ö¥é¥Õ¡¦¥·¥â¥ó¥º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬Æ±À¤Âå¤ÇÇ®µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î¾ðÇ®¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÉþ¤òÃå¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥é¥Õ¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Èº£¸å¤ÎÆ°¤¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥é¥Õ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤«¤é»ä¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÊý¡¹¤Î°¦¤ò´Ö¶á¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢¶¯¤¤å«¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¿¼¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ë»Ä¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥é¥Õ¡¦¥·¥â¥ó¥º¼Ò¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Ó¥¢¥ó¥«¡¦¥±¥Ã¥Ä¡¦¥ë¥¸¡ÊBianca Quets Luzi¡Ë»á¤â¶¦¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤³¤½¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¤À¤È´¶Æ°¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
◾️¥é¥Õ¡¦¥·¥â¥ó¥º ¥¢¡¼¥«¥¤¥ô ¥¤¥Ù¥ó¥È
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
¢¨2025Ç¯12·î30Æü 18:00ÊÄÅ¹¡¿2025Ç¯12·î31Æü¡Á2026Ç¯1·î1Æü µÙ¶È¡¿2025Ç¯1·î2Æü¤è¤êÄÌ¾ï±Ä¶È³«»Ï
²ñ¾ì¡§¥É¡¼¥Ð¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥®¥ó¥¶ 2³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-9-5 ¥®¥ó¥¶¥³¥Þ¥ÄÀ¾´Û