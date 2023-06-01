¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¥½¡¼¤Î½é±ÇÁü¤¬¸ø³«¡ª¡¡¡ÈÉã¡É¤È¤·¤ÆÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤ò¸ì¤ë
¡¡2026Ç¯12·î18Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹±é¤¸¤ë¥½¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Î¥½¡¼¤Î»Ñ¤Ï½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥½¡¼¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤¿µÁÍý¤ÎÌ¼¥é¥Ö¤Î»Ñ¤â¡ª¡¡¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊMCU¡Ë¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¡È±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ë´°àú¤ÊÊÌ¤ì¡É¤ò±é¤¸¤ÆÀ¤³¦¤òÎÞ¤µ¤»¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr¤¬¡¢²ø¤·¤¯µ±¤¯¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Þ¤È¤¦²Ê³Ø¼Ô¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¥àÌò¤Ç¥ô¥£¥é¥ó¤È¤·¤ÆMCU¤ËÉüµ¢¤¹¤ëËÜºî¡£
¡¡Àè½µ¤Ë¤ÏÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¾×·â¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï¡¢²û¤«¤·¤à¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë°ìÊý¡¢¼¡¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï²æ¤¬»Ò¤È»×¤·¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤¡¢Éã¤È¤·¤Æ¤Î²º¤ä¤«¤Ê°ìÌÌ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î±ÇÁü¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ MCU ¤é¤·¤¤¡×¡ÖÉã¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡£¤½¤ÎÂÐÈæ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì²á¤®¤¿¡×¡ÖÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÇ®¶¸¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¡ÈÅÅ·â¡ÉÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹±é¤¸¤ë¥½¡¼¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ÆâÍÆ¡£
¡¡°ÊÁ°¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÎÁíÀª27Ì¾¤Î½Ð±é¼Ô¤òÌÀ¤«¤¹±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤È´üÂÔ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¥½¡¼¡£²æ¤é¤¬¡ÈÍë¿À¡É¤¬ºÆ¤Ó¹ë²÷¤ËË½¤ì²ó¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡½¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¸ø³«2½µÌÜ¤«¤é·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤À¡£Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬Í¥¤·¤¯ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤µÁ´³«¤ÊÃæ¡¢¥½¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î»Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¹ë²÷¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤Èà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¡È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Âç¤ÊÅ¨¡É¤ÎÂ¸ºß¤«¤é¤«¡¢¶ÛÄ¥¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¡¼¤Î2022Ç¯¤ÎÅÐ¾ìºî¡Ø¥½¡¼¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢°ú¤¼è¤Ã¤¿µÁÍý¤ÎÌ¼¥é¥Ö¤ÈÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¡¢°¦¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¶¦¤ËÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥½¡¼¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï»Î¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê±¿Ì¿¤òÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤È¡¢Íò¤ÈÌµ±ï¤ÎÊë¤é¤·¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÅ¨¤òÅÝ¤·¡¢¤¢¤Î»Ò¤Î¸µ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡£Àï»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼é¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡£´íµ¡¤«¤é±ó¤¶¤±¡¢¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£²¶¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤°Â¤é¤®¤ò¡Ä¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤ÎºÇ¶¯³Ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÌµÁÐ´¶¤¢¤Õ¤ì¤¿¡ÈÍë¿À¡É¤µ¤¨¤â¶¼°Ò¤òÊú¤¯Å¨¤ÎÁ´ËÆ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£
¡¡ÍèÇ¯Ëö¤Î¸ø³«¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Áá¤¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾×·â¤ÎÈ¯É½¤ÇÁ´À¤³¦¤ÎÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄ¶Âçºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¸ø³«¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¡Ê2018¡Ë¡¢¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥ë¥Ã¥½·»Äï¤³¤È¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡õ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡£
¡¡¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù°ÊÍè¤ÎMCUÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï½ª¤ï¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¡Ê¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¡Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤òºÆ¤Ó¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀµ¤·¤¤Êª¸ì¡É¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¤Æ¤¬Ææ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¡£MCU ¤ÎÎò»Ë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ë¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼ÒÄ¹¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤Ë¤â¡¢¡Ö¡Ø¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï25Ç¯´Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«Èó¸½¼ÂÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ëËÜºî¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÌó1Ç¯¸å¡¢2026Ç¯12·î18Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯12·î18Æü¤«¤éÆüÊÆÆ±»þ·à¾ì¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥½¡¼¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤¿µÁÍý¤ÎÌ¼¥é¥Ö¤Î»Ñ¤â¡ª¡¡¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊMCU¡Ë¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¡È±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ë´°àú¤ÊÊÌ¤ì¡É¤ò±é¤¸¤ÆÀ¤³¦¤òÎÞ¤µ¤»¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr¤¬¡¢²ø¤·¤¯µ±¤¯¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Þ¤È¤¦²Ê³Ø¼Ô¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥¥¡¼¥àÌò¤Ç¥ô¥£¥é¥ó¤È¤·¤ÆMCU¤ËÉüµ¢¤¹¤ëËÜºî¡£
¡¡¤³¤Î±ÇÁü¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ MCU ¤é¤·¤¤¡×¡ÖÉã¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡£¤½¤ÎÂÐÈæ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì²á¤®¤¿¡×¡ÖÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÇ®¶¸¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¡ÈÅÅ·â¡ÉÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹±é¤¸¤ë¥½¡¼¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ÆâÍÆ¡£
¡¡°ÊÁ°¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÎÁíÀª27Ì¾¤Î½Ð±é¼Ô¤òÌÀ¤«¤¹±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤È´üÂÔ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¥½¡¼¡£²æ¤é¤¬¡ÈÍë¿À¡É¤¬ºÆ¤Ó¹ë²÷¤ËË½¤ì²ó¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡½¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î¸ø³«2½µÌÜ¤«¤é·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤À¡£Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬Í¥¤·¤¯ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤µÁ´³«¤ÊÃæ¡¢¥½¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤Î»Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¹ë²÷¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤Èà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¡È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Âç¤ÊÅ¨¡É¤ÎÂ¸ºß¤«¤é¤«¡¢¶ÛÄ¥¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¡¼¤Î2022Ç¯¤ÎÅÐ¾ìºî¡Ø¥½¡¼¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢°ú¤¼è¤Ã¤¿µÁÍý¤ÎÌ¼¥é¥Ö¤ÈÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¡¢°¦¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¶¦¤ËÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥½¡¼¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï»Î¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê±¿Ì¿¤òÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤È¡¢Íò¤ÈÌµ±ï¤ÎÊë¤é¤·¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÅ¨¤òÅÝ¤·¡¢¤¢¤Î»Ò¤Î¸µ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡£Àï»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼é¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡£´íµ¡¤«¤é±ó¤¶¤±¡¢¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£²¶¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤°Â¤é¤®¤ò¡Ä¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤ÎºÇ¶¯³Ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÌµÁÐ´¶¤¢¤Õ¤ì¤¿¡ÈÍë¿À¡É¤µ¤¨¤â¶¼°Ò¤òÊú¤¯Å¨¤ÎÁ´ËÆ¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£
¡¡ÍèÇ¯Ëö¤Î¸ø³«¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Áá¤¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾×·â¤ÎÈ¯É½¤ÇÁ´À¤³¦¤ÎÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÄ¶Âçºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¸ø³«¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¡Ê2018¡Ë¡¢¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥ë¥Ã¥½·»Äï¤³¤È¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡õ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡£
¡¡¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù°ÊÍè¤ÎMCUÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï½ª¤ï¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¡Ê¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¡Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤òºÆ¤Ó¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀµ¤·¤¤Êª¸ì¡É¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¤Æ¤¬Ææ¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¡£MCU ¤ÎÎò»Ë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ë¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼ÒÄ¹¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤Ë¤â¡¢¡Ö¡Ø¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï25Ç¯´Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«Èó¸½¼ÂÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ëËÜºî¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÌó1Ç¯¸å¡¢2026Ç¯12·î18Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯12·î18Æü¤«¤éÆüÊÆÆ±»þ·à¾ì¸ø³«¡£