¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢³°Áê¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¡×
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¸¥ã¥«¥ë¥¿12·î30Æü¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¹¥®¥ª¥Î³°Áê¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿·²Ú¼Ò¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Á´Ãæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¹çË¡À¯ÉÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥®¥ª¥Î»á¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¸¶Â§Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤ËÂ°¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ°ìÂÎÀ¤òÂº½Å¤¹¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñÏ¢·û¾Ï¤ÎÌÜÅª¤È¸¶Â§¤ª¤è¤Ó¹ñÏ¢Áí²ñÂè2758¹æ·èµÄ¤ÎÀº¿À¤ò·ø»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥®¥ª¥Î»á¤Ï¡¢¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°³èÆ°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢Áê¸ßÂº½Å¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î»ÑÀª¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Ïº£¸å¤â¡¢2¹ñ´Ö¤ÈÂ¿¹ñ´Ö¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î²¼¤ÇÃæ¹ñ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤è¤ê¹¤¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¡¢¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÆÈÎ©Åª¤«¤ÄÇ½Æ°Åª¤Ê³°¸òÀ¯ºö¤ò·Ç¤²¡¢Áê¸ßÂº½Å¡¢ÆâÀ¯ÉÔ´³¾Ä¡¢Ê¿ÏÂ¶¦Â¸¤Î¸¶Â§¤ò·ø»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È½Ò¤Ù¤¿¡£