¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½¡¢¼Â²È½Ð¤ë¤È¤¡È²ÈÂ²¤Ë¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡É¤Ëº´Æ£ÛÙÎ¤¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥¤¤¤ó¤°¤Î¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¾®Æ½¡õÛÙÎ¤¤Î¿ÍÀ¸·ãÊÑ¡ª¥¶¡¦°ú±Û¤·DAY¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¼Â²È¤ò½Ð¤ë¤È¤¡È²ÈÂ²¤Ë¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¡¢4¿Í¤Î°ú±Û¤·¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¿·ÊÆ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃËÀ¤È²ÈÂ²¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬±Ç¤ëVTR¤ò¸«¤¿¤¢¤È¡¢¾®Æ½¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´Æ£ÛÙÎ¤¡Ê35ºÐ¡Ë¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡© ½é¤á¤Æ¤Î¼Â²È¤ò½Ð¤ëÆü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¾®Æ½¤Ï¡ÖºÇ¸å¡¢¸¼´Ø¤Ç¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Þ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ØÇä¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
