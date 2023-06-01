¿·²Ú¼Ò¤¬Áª¤ó¤À2025Ç¯¤Î¹ñºÝ½½Âç¥Ë¥å¡¼¥¹
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¿·²Ú¼Ò¤Ï30Æü¡¢2025Ç¯¤Î¹ñºÝ½½Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½½Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡Ê»þ·ÏÎó½ç¡Ë¡£
¡¡1¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼óÇ¾³°¸ò¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈ¯Å¸¤ò¸å²¡¤·
¡¡Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï¤³¤Î1Ç¯¡¢¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊSCO¡ËÅ·ÄÅ¥µ¥ß¥Ã¥È¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡¢À¤³¦½÷À¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢3¥«¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¡¢´Ú¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè2²óÃæ¹ñ¡¦Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¥µ¥ß¥Ã¥È¡¢Âè32²ó¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡ËÈó¸ø¼°¼óÇ¾²ñµÄ¡¢BRICS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£³Æ¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤äÍ×¿Í¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¸«¤ä½ñ´Ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿Í§¹¥»ö¶È¤â¿ä¿Ê¤·¤¿¡£½¬»á¤Ï»þÂå¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤ò¿¼¤¯Æ¶»¡¤·¡¢»°¤Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤òÄó¾§¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÉý¹¤¤È¿¶Á¤È»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢¿ÍÎà¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë½ÅÍ×¤Ê¹×¸¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀï¡¢Â¿³ÑÅªËÇ°×ÂÎÀ©¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â
¡¡ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï4·î2Æü¡¢ÂçÂ¿¿ô¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢±Ç²è¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ¯Æ°¤¹¤ë¤È°Ò³Å¤·¤Æ¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î´ØÀÇÎ¨¤Ï¤ª¤è¤½100Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¹â¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿¡£¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀï¤¬Â¿³ÑÅªËÇ°×ÂÎÀ©¤Ë¿¼¹ï¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢Àµ¾ï¤Ê¹ñºÝËÇ°×Ãá½ø¤òÃø¤·¤¯ÇË²õ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¾¡Íø80¼þÇ¯¤òµÇ°
¡¡2025Ç¯¤ÏÀ¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¡¢¹ñÏ¢ÁÏÀß80¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¼°¤ÎµÇ°³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£5·î7Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï½ª·ë80¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëÆÃÊÌ²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±9Æü¤Ë¤Ï½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¥í¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¡¢¥½Ï¢ÂçÁÄ¹ñÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£9·î3Æü¡¢½¬»á¤ÏÃæ¹ñ¿ÍÌ±¹³ÆüÀïÁè¡¦À¤³¦È¿¥Õ¥¡¥·¥º¥àÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤Ç½ÅÍ×±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡4¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¿ÊÅ¸¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤¬µÞÌ³¤Ë
¡¡¤³¤Î1Ç¯¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ëµ»½Ñ¤ÏµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¤äGPT¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏAI¥â¥Ç¥ë¤¬Æü¿Ê·îÊâ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢AI¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥ê¥¹¥¯¤È²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Éý¹¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢À¤³¦AI¶¨ÎÏµ¡¹½¤ÎÀßÎ©¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖAI¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¹ñºÝ¶¨ÎÏ¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤òÄó°Æ¡£AI¤¬Á±¤ò»Ö¸þ¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹·Á¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¤è¤¦¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5¡¢À¤³¦¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÆ°ÍÉ¤¬·ÐºÑ¥ê¥¹¥¯¤òÁýÉý
¡¡10·î¡¢¹ñºÝ¶â²Á³Ê¤Ï½é¤á¤Æ1¥ª¥ó¥¹¡á4Àé¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë¡áÌó156±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¡ÖÊÄº¿¡×¤ò½ä¤ëº®Íð¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¶â²Á³Ê¤Ï¤½¤Î¸å¤â¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬9·î°Ê¹ß¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç3²ó¤ÎÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ò°ìÃÊ¤È´ËÏÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥ë»ñ»º¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë¤Î¿®ÍÑÄã²¼¤È¶â²Á³Ê¤ÎµÞÆ¤Ï¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î¹½Â¤Åª¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹ñºÝÄÌ²ßÂÎÀ©¤¬Êú¤¨¤ëº¬¿¼¤¤Æ°ÍÉ¤ò¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6¡¢ÃæÅì¤ÎÀï²Ð¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë·üÇ°
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¥¤¥¹¥é¥àÄñ¹³±¿Æ°¡Ê¥Ï¥Þ¥¹¡Ë¤Ï10·î9Æü¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤ÎÄäÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè1ÃÊ³¬¤Î¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â»¶È¯Åª¤ËË½ÎÏÅª¤Ê¾×ÆÍ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î1Ç¯¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë´Ö¤Î¾×ÆÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥¨¥á¥ó¤Î¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£ÃæÅìÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÇ«¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¶¦Æ±¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7¡¢Âè15¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¡¢À¤³¦¤Ë¥×¥é¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤â¤¿¤é¤¹
¡¡10·î²¼½Ü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂè20´üÃæ±û°Ñ°÷²ñÂè4²óÁ´ÂÎ²ñµÄ¡Ê4ÃæÁ´²ñ¡Ë¤Ç¡¢Âè15¼¡5¥«Ç¯µ¬²è¤ÎºöÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¤¬¿³µÄ¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å5Ç¯´Ö¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔÂç¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤òÉÁ¤¯¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ïº£¸å¤â¡¢Ãæ¹ñ¼°¸½Âå²½¤Î¿ä¿Ê¤ËÅØ¤á¡¢¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹â¿å½à¤ÎÂÐ³°³«Êü¤òÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯³ÈÂç¤·¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¥×¥é¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡8¡¢ÆüËÜ¤ÎÀµµÁ¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¹âÅÙ¤Ê·Ù²ü¾·¤¯
¡¡ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï11·î7Æü¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤¬ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¸øÁ³¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ë¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÆË½¤Ê´³¾Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝË¡¤È¹ñºÝ´Ø·¸¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤ËÃø¤·¤¯ÇØ¤¡¢Àï¸å¹ñºÝÃá½ø¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹¤â¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ÈÃæÆü´Ö¤Î»Í¤Ä¤ÎÀ¯¼£Ê¸½ñ¤ÎÀº¿À¤Ø¤Î¿¼¹ï¤Ê°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæÆü´Ø·¸¤ÎÀ¯¼£Åª´ðÈ×¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Î¶¯¤¤Ê°¤ê¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î±¦ÍãÀªÎÏ¤Ï·³È÷Áý¶¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢³ËÊÝÍ¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤É¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤òÉü³è¤µ¤»¡¢¸øÍý¤äÀµµÁ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´í¸±¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¸þ¤Ï¡¢Í¼±¼Ô¤«¤é¤âµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¹âÅÙ¤Ê·Ù²ü¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9¡¢G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç½é³«ºÅ
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç11·î22¡Á23Æü¡¢20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦½é¤ÎG20¥µ¥ß¥Ã¥È³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬¥µ¥ß¥Ã¥È¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¡¢À®²ÌÊ¸½ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»²²Ã¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ï½éÆü¤Ë¶¦Æ±Àë¸À¤òºÎÂò¡£Â¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Åª²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡10¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¤ÇÀ¯¶ÉÆ°ÍÉ¡¢À¤³¦¾ðÀª¤Îº®Íð¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¡¡¤³¤Î1Ç¯¡¢À¤³¦¤ÎÊ£¿ô¤Î¹ñ¤ÇÀ¯¶É¤¬·ã¤·¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¡£À¯¼£¤Îº®Íð¤Ë·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÈ¯Å¸¤ÎÄäÂÚ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÊÑ²½¤Èº®Íð¤¬¸òºø¤¹¤ëÀ¤³¦¾ðÀª¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£