Æü·Ð225ÀèÊª¡§31Æü2»þ¡á180±ß¹â¡¢5Ëü680±ß
¡¡31Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ180±ß¹â¤Î5Ëü680±ß¤ÈÂçÉý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü339.48±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï340.52±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï3231Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3430.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ10.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï21.53¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50680¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+180¡¡¡¡¡¡¡¡3231
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50680¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+180¡¡¡¡¡¡ 60466
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3430.5¡¡¡¡¡¡¡¡ +10.5¡¡¡¡¡¡¡¡5783
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 30915¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+135¡¡¡¡¡¡¡¡ 346
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 670¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 241
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
