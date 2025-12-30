Ì¾¸Å²°DFµÜÂç¼ù¤¬»¥ËÚ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤«¤éÉüµ¢¡Ö°ì¤«¤éÃÏ¤ËÂ¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï30Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿DFµÜÂç¼ù(29)¤¬Íèµ¨¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¤ÏÌ¾¸Å²°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤«¤éÃÏ¤ËÂ¤Ä¤±¤Æ¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»¥ËÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢Îý½¬¾ì¤Ç²ø²æ¤Î¿´ÇÛ¤ä±þ±ç¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Æ¤â¿´¤¬µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï°ã¤¦Æ»¤ò¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!we are Sapporo!!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
