SixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¡Ø6SixTONES¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡Ö6¿Í¤Ç6¼þÇ¯¤Ë6¥Á¥ã¥ó¤Ç»ëÄ°Î¨66%ÁÀ¤¤¤Þ¤¹!¡×
SixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¡Ø6SixTONES(¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥È¡¼¥ó¥º)¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î12Æü(20:55¡Á22:57)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
SixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¡Ø6SixTONES(¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥È¡¼¥ó¥º)¡ÙÊüÁ÷·èÄê
¡û¡ÈÂæËÜ¤Ê¤·¡É¤ÇÄ©¤àÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¤ª½Ë¤¤º×¤ê
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢²æ¤³¤½¤Ï¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤äÈÖÁÈ¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¤ª½Ë¤¤¥×¥é¥ó¡É¤Ç¡¢¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é²óÊüÁ÷¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤òÅ°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢¡ÈÆÈ¼«¤Î²ò¼á¡É¤Ç¼¡¡¹¤È¾¡¼ê¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢SixTONES¤Ï°ìÀÚÂæËÜ¤Ê¤·¤Ç¿Ê¹Ô¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤ÈËÜ²»¤ò²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âè1²ó¤ÎÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡È¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¶¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î´î¤Ó¤Î¥Ï¥°¤â!?
SixTONES¤Ï¡¢TBS½é´§ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö6¿Í¤Ç¡¢6¼þÇ¯¤Ë¡¢6¥Á¥ã¥ó(TBS)¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨66%ÁÀ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ûÈÖÁÈ¤ò¸½¤¹ÇúÇË¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¤ª½Ë¤¤¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö6¿Í¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê²¿¤«¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò¤â¤È¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÇúÈ¯!? ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤ËÊ¸¶ç¤ÎÍò¡£¤½¤Î°ìÀÚÂæËÜ¤Ê¤·¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
(C)TBS
