¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë»Ò¸¤¤¢¤²¤¿¡×¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤òÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¤¬ÈãÈ½¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë»Ò¸¤¤òÇã¤¤Í¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ°Êª¤ÎÎÑÍýÅª°·¤¤¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤Î²ñ¡ÊPETA¡Ë¤«¤éÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥à¤Ï¡¢¸µÉ×¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤È¤Î12ºÐ¤«¤é6ºÐ¤Þ¤Ç¤Î4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤ò¡¢°ìÊý¤ÇËå¤Î¥¯¥í¥¨¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Ï¥é¥Ö¥é¥É¡¼¥ë¡¦¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ò¼«¿È¤Î7ºÐ¤È3ºÐ¤Î»Ò¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¤¿Æ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¤ÈPETA¤«¤éÈóÆñ¤µ¤ì¤¿¡£
PETA¤ÎÀßÎ©¼Ô¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥«¡¼¥¯¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ò¸¤¤Ï¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¥à¤¬ÊÝ¸î¸¤¤Î¹ÊóÌò¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤½¤Î·ï¤ÇSNS¾å¤ÇÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÈóÆñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ä´¸¤Ç¤¹¡×
¥¥à¤Ï¤½¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì»Ò¸¤¤ò¤¢¤²¤¿¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
