ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê´é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×»äÀ¸³è¤Î¡ÈÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¡ÉÈäÏª

½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê25ºÐ¡Ë¤¬12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤È¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Î¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÍÊÕ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö2025Ç¯¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª »äÀ¸³è¤Ç¤ÏÍ§¿Í¤È¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Î¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿ ³Ú¤·¤½¤¦¤Ê´é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò4ËçÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö2026Ç¯¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶î¤±È´¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ã³§¤µ¤ÞÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌÀÆü¤¢¤¿¤êInstagram¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤À¤±ÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Ç¤Ï¡ª1·î4Æü¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷Æü¤Þ¤ÇÅßÌ²¤·¤Þ¤¹¡ª¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
