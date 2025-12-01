¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯12·î31Æü(¿å)¡ÖÆÚ¥Ð¥éÆé¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÆÚ¥Ð¥éÆé¡× ¡Ö¥È¥Þ¥È¤È¥·¥é¥¹¤Î¥Ý¥ó¿ÝÏÂ¤¨¡× ¡Ö¥«¥Ö¤È¥Ï¥à¤Î¥Þ¥ê¥Í¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
Âç³¢Æü¤Îº£Æü¤Ï¤ªÆé¤ò°Ï¤ó¤Ç¢öÉûºÚ¤ÏÈ¤µÙ¤á¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê2ÉÊ¤òÅº¤¨¤Æ¡£
¡ÚÆé¡ÛÆÚ¥Ð¥éÆé
ÆÚÆù¤äÌîºÚ¤«¤é¤Ç¤¿»ÝÌ£¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤·¤Ë¡£¡º¤Ï¤½¤Ð¤ò²Ã¤¨¤ÆÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ë¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§890Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
ÆÚ¥Ð¥éÆù (ÇöÀÚ¤ê)200~250g
¥¨¥Ó 6~8Èø ÌÚÌÊÆ¦Éå 200g
¥Ë¥é 1/2Â«
Çò¥Í¥® 1ËÜ ¥·¥¤¥¿¥± (À¸)3~4¸Ä
ÇòºÚ 1/8³ô ¥Ë¥ó¥¸¥ó 1/4ËÜ ¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä
¤À¤·½Á 900~1000ml
¼ò 50ml
¤ß¤ê¤ó Âç¤µ¤¸3
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸2
±ö ¾¯¡¹
¤½¤Ð (¤æ¤Ç)2¿ÍÊ¬
¥Í¥® (¹ï¤ß)Å¬ÎÌ ¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ °ìÌ£Åâ¿É»Ò Å¬ÎÌ
¥·¥¤¥¿¥±¤ÏÀÐ¤Å¤¤ò¼è¤ê¡¢¤«¤¿¤¯¹Ê¤Ã¤¿¤Ì¤ìÉÛ¶Ò¤Ç±ø¤ì¤ò¿¡¤¼è¤ê¡¢¼´¤È³Þ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¡£¼´¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÎö¤¡¢³Þ¤Ï¾þ¤êÀÚ¤ê¤ò¤¹¤ë¡£ÇòºÚ¤ÏÄ¹¤µ4cm¤Îºï¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¸ü¤µ5mm¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î·¿¤ÇÈ´¤¯¡£
2. ºÇ¸å¤Ë¤½¤Ð¤òÆþ¤ì¤Æ¤æ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹ï¤ß¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤ÆÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥È¥Þ¥È¤È¥·¥é¥¹¤Î¥Ý¥ó¿ÝÏÂ¤¨
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¡¢ºî¤êÊý¤Ç¥È¥Þ¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¡§5Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§60Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
¥·¥é¥¹´³¤· Âç¤µ¤¸3
¥·¥ç¥¦¥¬ (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸1/2~1
¥ß¥ë¤Ó¤´ä±ö Å¬ÎÌ
¡ÚÉûºÚ¡Û¥«¥Ö¤È¥Ï¥à¤Î¥Þ¥ê¥Í
¾¯¤·»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¥Þ¥ê¥Í±Õ¤ÎÌ£¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§143Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò
¥Ï¥à 2~3Ëç
³¤ï¤ìºÚ 1/4¥Ñ¥Ã¥¯ ¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä
Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼ Âç¤µ¤¸1~1.5
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1.5
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É ¾®¤µ¤¸1/2
º½Åü ¾®¤µ¤¸1
±ö¥³¥·¥ç¥¦ ¾¯¡¹
¥Ï¥à¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£³¤ï¤ìºÚ¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ2cm¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
