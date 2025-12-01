¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÆÚ¥Ð¥éÆé¡× ¡Ö¥È¥Þ¥È¤È¥·¥é¥¹¤Î¥Ý¥ó¿ÝÏÂ¤¨¡× ¡Ö¥«¥Ö¤È¥Ï¥à¤Î¥Þ¥ê¥Í¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
Âç³¢Æü¤Îº£Æü¤Ï¤ªÆé¤ò°Ï¤ó¤Ç¢öÉûºÚ¤ÏÈ¤µÙ¤á¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê2ÉÊ¤òÅº¤¨¤Æ¡£

¡ÚÆé¡ÛÆÚ¥Ð¥éÆé
ÆÚÆù¤äÌîºÚ¤«¤é¤Ç¤¿»ÝÌ£¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤·¤Ë¡£¡º¤Ï¤½¤Ð¤ò²Ã¤¨¤ÆÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ë¡ª

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§890Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¡ã¶ñ¡ä
  ÆÚ¥Ð¥éÆù  (ÇöÀÚ¤ê)200~250g
  ¥¨¥Ó  6~8Èø   ÌÚÌÊÆ¦Éå  200g
  ¥Ë¥é  1/2Â«
  Çò¥Í¥®  1ËÜ   ¥·¥¤¥¿¥±  (À¸)3~4¸Ä
  ÇòºÚ  1/8³ô   ¥Ë¥ó¥¸¥ó  1/4ËÜ ¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä
  ¤À¤·½Á  900~1000ml
  ¼ò  50ml
  ¤ß¤ê¤ó  Âç¤µ¤¸3
  ¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸2
  ±ö  ¾¯¡¹
¤½¤Ð  (¤æ¤Ç)2¿ÍÊ¬
¥Í¥®  (¹ï¤ß)Å¬ÎÌ ¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ  Å¬ÎÌ °ìÌ£Åâ¿É»Ò  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

ÆÚ¥Ð¥éÆù¤ÏÄ¹¤µ4cm¤ËÀÚ¤ë¡£¥¨¥Ó¤Ï³Ì¤ÈÇØ¥ï¥¿¤ò¼è¤ê½ü¤­¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¤Ç¤â¤ßÀö¤¤¤·¡¢¤­¤ì¤¤¤Ë¿åÀö¤¤¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¤­¤ë¡£ÌÚÌÊÆ¦Éå¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ë¥é¤ÏÄ¹¤µ4cm¤ËÀÚ¤ë¡£Çò¥Í¥®¤ÏÉý6¡Á7mm¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¥·¥¤¥¿¥±¤ÏÀÐ¤Å¤­¤ò¼è¤ê¡¢¤«¤¿¤¯¹Ê¤Ã¤¿¤Ì¤ìÉÛ¶Ò¤Ç±ø¤ì¤ò¿¡¤­¼è¤ê¡¢¼´¤È³Þ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¡£¼´¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÎö¤­¡¢³Þ¤Ï¾þ¤êÀÚ¤ê¤ò¤¹¤ë¡£ÇòºÚ¤ÏÄ¹¤µ4cm¤Îºï¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Ï¸ü¤µ5mm¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î·¿¤ÇÈ´¤¯¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Æé¤Ë¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¡ã¶ñ¡ä¤ò²Ã¤¨¡¢²Ð¤ÎÄÌ¤Ã¤¿Êª¤«¤é¡¢¹ï¤ß¥Í¥®¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¡¢°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ºÇ¸å¤Ë¤½¤Ð¤òÆþ¤ì¤Æ¤æ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹ï¤ß¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤ÆÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡ÚÉûºÚ¡Û¥È¥Þ¥È¤È¥·¥é¥¹¤Î¥Ý¥ó¿ÝÏÂ¤¨
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¡¢ºî¤êÊý¤Ç¥È¥Þ¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡ª

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§5Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§60Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥È¥Þ¥È  1~2¸Ä
¥·¥é¥¹´³¤·  Âç¤µ¤¸3
¥·¥ç¥¦¥¬  (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¥´¥ÞÌý  ¾®¤µ¤¸1/2~1
¥ß¥ë¤Ó¤­´ä±ö  Å¬ÎÌ

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¤¯¤êÈ´¤­¡¢¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤ë¡£Á´¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡ÚÉûºÚ¡Û¥«¥Ö¤È¥Ï¥à¤Î¥Þ¥ê¥Í
¾¯¤·»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¥Þ¥ê¥Í±Õ¤ÎÌ£¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§143Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý²È¡¡¿ùËÜ °¡´õ»Ò

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥«¥Ö  1¸Ä
¥Ï¥à  2~3Ëç
³­¤ï¤ìºÚ  1/4¥Ñ¥Ã¥¯ ¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä
  Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼  Âç¤µ¤¸1~1.5
  ¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý  Âç¤µ¤¸1.5
  Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É  ¾®¤µ¤¸1/2
  º½Åü  ¾®¤µ¤¸1
  ±ö¥³¥·¥ç¥¦  ¾¯¡¹

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥«¥Ö¤ËÍÕ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÍÕ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡£Èé¤´¤È¤­¤ì¤¤¤Ë¿åÀö¤¤¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤Ç²£¤ËÇö¤¤ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Ê¬ÎÌ³°¤Î±ö¾¯¡¹¤ò¤«¤é¤á¤Æ5Ê¬¤ª¤­¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¥Ï¥à¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£³­¤ï¤ìºÚ¤Ïº¬¸µ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ2cm¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¡ã¥Þ¥ê¥Í±Õ¡ä¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥«¥Ö¤È¥Ï¥à¤ò²Ã¤¨¡¢Ìó10Ê¬¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¡£³­¤ï¤ìºÚ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô