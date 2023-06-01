¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äÆüËÜ¤Î¹â¹»À¸DF¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥ÈÃÆ¤ËÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤¬Øá°Í¡×
ÆüËÜ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢1²óÀï¡Ê29Æü¡Ë¡¢¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤È¹â¾¾¾¦¡Ê¹áÀî¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¾°»ÖDF¾¾ß·Î°¿¿¤¬·è¤á¤¿¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥ÈÃÆ¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
0-0¤ÎÁ°È¾3Ê¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¾¾ß·¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç±¦Â¤Ç¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï±Ô¤¤µ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÄ¾ÇÅ吧¤Ï¡¢¤³¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥ÈÃÆ¤ò±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤¬Øá°Í¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤¡Ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥«¥ë¥í¥¹¤Ï¡¢¤½¤Îº¸Â¤«¤éÊü¤ÄÊªÍýË¡Â§¤òÌµ»ë¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¾¾ß·¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥ÈÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Ç¤³¤Î°ÒÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤µ°Æ»¤òÉÁ¤¤¤¿¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°ìÀ¸¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤Í¡×¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤âÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¹¥½Û´Ä¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë