[¥±ー¥¿¥¤ÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±]¡ÚÂè1017²ó¡ÛÅÅÇÈ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®¤¬ÃÙ¤¤ÍýÍ³¡¡5G¤òÀÚ¤Ã¤¿¤é²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¡©
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤¬¸¶°ø¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤¬¤ä¤±¤ËÃÙ¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÄÌ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÆÃ¤Ë¿Íº®¤ß¤ÎÃæ¤Ï¤è¤ê°ìÁØ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡¤Ç¤â¼Â¤Ï¤½¤ì¡¢µ¤¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æµ»½ÑÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄÌ¿®¤¬ÃÙ¤¤¡£¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤«ÀßÈ÷Â¦¤«¡©
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¼¡¤Î¥Úー¥¸¤¬ÉÁ²è¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¤Ç¤¢¤ì¤Ð·Ç¼¨¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤¤Ã¤ÈÃ¯¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÄÌ¿®¤¬ÃÙ¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¡£
¡¡¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ô¥¯¥È¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¡Ö4ËÜ¡×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÄÌ¿®É½¼¨¤â¡Ö5G¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
°ì²Õ½ê¤Ë¿Í¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¡¢¥±ー¥¿¥¤¤ÏÃÙ¤¯¤Ê¤ë
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥»¥ë¥éー¥Õ¥©¥ó(Cellular Phone)¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÄÌ¿®¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò¡Ö¥»¥ë(ºÙË¦)¡×¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬³ä¤·¤Æ´ðÃÏ¶É¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤ªÏÃ¤Ï¡ÖÂè321²ó¡§¥Õ¥§¥à¥È¥»¥ë¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤Ç¤â²òÀâ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¿Í¤¬Â¿¤¯Íè¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤â¥»¥ë¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤Æ´ðÃÏ¶É¤òÁý¤ä¤·ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤Æ¤â¸ÂÅÙ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¤É¤ì¤À¤±ÅÅÇÈ¤ÎÈô¤ÖÈÏ°Ï¡¦µ÷Î¥¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤È¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¼Ô¤Î»ñ¶â¤À¤Ã¤ÆÌµ¸Â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ¶á¤ÏÃ¼Ëö¤â¼«Í³¤ËÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¶ìÏ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤â¥´¥Ë¥ç¥´¥Ë¥ç¡Ä¡Ä¡Ë¤Î¤Ç¡¢´ðÃÏ¶É¡¦¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÌµ¿ô¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤¢¤ëÌÌÀÑ¤Î¥»¥ë¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬ÂçÎÌ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡´ðÃÏ¶É¤¢¤¿¤ê¤Î¼ýÍÆÃ¼ËöÂæ¿ô¤äÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢1Âæ¤¢¤¿¤ê¤ÎÃ±°Ì»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÄÌ¿®ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÅÅÇÈ¤ÏÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢ÄÌ¿®¤¬ÃÙ¤¤¡×¸½¾Ý¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬Â¿¤¹¤®¡×¤Æ¡Ö¥»¥ë¤¬º®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
5G¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤¡Ö¥»¥ë¥¨¥Ã¥¸¡×ÌäÂê
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡¢ÄÌ¿®Êý¼°É½¼¨¤¬¡Ö5G¡×¤Î¤È¤¤Ë¤âµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö4G/LTE¡×¤Î¤È¤¤Ë¤âµ¯¤³¤ë¸½¾Ý¤Ç¡Ä¡Ä¡Ö¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ë¾ì½ê¤ÇÄÌ¿®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¡¢¥»¥ë¤¬´ðÃÏ¶É¤«¤é¤ÎÅÅÇÈ¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤ÎÃ¼¤ÏÅÅÇÈ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¸½ºß¡¢5G¤È¤·¤Æ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö5G NSA¡×Êý¼°¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¿®»þ¤Ë¡Ö¤Þ¤º4G/LTEÄÌ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¤é5GÄÌ¿®¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦À©¸æ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¡¢5G¥¨¥ê¥¢¤¬·ä´Ö¤Ê¤¯¹¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÄÌ¿®¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¤¤ÊýË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢5G¤ÎÅÅÇÈ¶¯ÅÙ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¶á¤¯¤Î4G¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡¢4G¤È5G¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤Î¤¬¥æー¥¶ー¤¬ÂÎ´¶Åª¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÄ¹°ìÃ»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
5G¤òÀÚ¤Ã¤¿¤é²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤¦¤½¡©¡¡ËÜÅö¡©
¡¡¤Ç¤Ï¡¢4G¤È5G¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÎ´¶Åª¤Ë¤ï¤«¤Ã¤ÆÝµÆ«¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã¼Ëö¤Î5GÄÌ¿®¤òÀÚ¤Ã¤ÆÄÌ¿®¤ò4G/LTE¤Î¤ß¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇËÜÅö¤Ç¡¢4G¡¦5G¤ÎÄÌ¿®¤¬¤Ç¤¤ë(¤¬¾¡¼ê¤ËÎ¾¥âー¥É¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÝµÆ«¤·¤¤¡Ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢4G¤ÎÄÌ¿®¤Î¤ß¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÄÌ¿®¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤éÝµÆ«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Ï4G/LTE¤Î¤½¤ì¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬(¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Î5G¤Ï¥¢¥ó¥«ー¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë4G¤è¤êÂ®¤¤ÄÌ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç¤ÎÄÌ¿®Â®ÅÙ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â5Gµ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Î·ç´Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¹Ô¤Î5G¥µー¥Ó¥¹¤¬Êú¤¨¤ëÆÃÄê¤Î²ÝÂê¡ÊÆÃ¤Ë¡ÖÀ°È÷ÅÓ¾å¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¡×¤È¡Ö5GÀÜÂ³»þ¤ÎÃ¼Ëö¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñ¡×¡Ë¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¸½ºß¤Î5G¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤¬´°Î»¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¨¥ê¥¢¤Î¶ÌÜ¤ä²°Æâ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢5G¤ÎÄÌ¿®¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡¦µ¡ºà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë5GÄÌ¿®¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ìÅÙµ¡Æâ¥âー¥É¤òON¤Ë¤·¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¼«ÂÎ¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¤«¤é¡¢5GÄÌ¿®¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê³ÑÅÙ¡¢°ÌÃÖ¡¢¾ì½ê¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤â¤¦°ìÅÙOFF¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢5GÄÌ¿®¤¬°ÂÄê¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¤«ºÆÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£