[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]2026Ç¯¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»È¤¤ÅÝ¤¹¤³¤È¤¬³ÎÄêÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ê°ìÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á
¡¡2025Ç¯¤ËÉ®¼Ô¤¬¡ÖËÜÆü¤Î°ìÉÊ¡×¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï·×24¸Ä¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò3¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¥Þ¥ó¥Õ¥í¥Ã¥È¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥ß¥Ë»°µÓ¡¢IC¥ì¥³ー¥ÀーÍÑ¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¡ª
¥Þ¥ó¥Õ¥í¥Ã¥È¡ÖPOCKET»°µÓS MP1¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥ó¥Õ¥í¥Ã¥È¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¥ß¥Ë¤Ê»°µÓ¡ÖPOCKET»°µÓS MP1¡×¡£¼èºà¤Ç»È¤¦IC¥ì¥³ー¥Àー¤ËÁõÃå¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£IC¥ì¥³ー¥ÀーËÜÂÎ¤ò¥Æー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ËÄ¾ÃÖ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Î¿¶Æ°¤È¤«¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÊ¹¤¶ì¤·¤¤²»¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µÓ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ÏÉ¬¿Ü¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¤Î¥±ー¥¹¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤³¤ì°ìÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¡£
IC¥ì¥³ー¥Àー¤ËÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¥±ー¥¹¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ë
¡¡3¤Ä¤¢¤ëµÓ¤ò¤¯¤¯¤¯¤¤¤Ã¤È³«¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¸þ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ð¤á¤Ê´¶¤¸¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤Á¤ó¤À¡£Í£°ì¤Î·çÅÀ¤Ï¡¢IC¥ì¥³ー¥Àー¤ÎÅÅÃÓ¥«¥Ðー¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÅÅÃÓ¸ò´¹¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²óÅ¾¤µ¤»¤ì¤Ð´Ë¤ó¤Ç¥«¥Ðー¤ÈÅÅÃÓ¤òÃ¦Ãå¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Û¤É¼ê´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£IC¥ì¥³ー¥Àー¼«ÂÎ¤¬ÅÅÃÓ¿©¤¤¤Ç¡¢ÉÑÈË¤ËÅÅÃÓ¸ò´¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¤â¡£À½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê POCKET»°µÓS MP1 ¥Þ¥ó¥Õ¥í¥Ã¥È 3980±ß
ÇØÃæ¤Î¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê´ÀÀ÷¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¡ÖÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¡×
¥É¥Ã¥Ú¥ë¥®¥ã¥ó¥¬ー¡ÖÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¡×
¡¡´À¤Ã¤«¤¤Ç¡¢²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØÃæ¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Ë¤Ê¤ëÉ®¼Ô¤ÎµßÀ¤¼ç¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¥Ã¥Ú¥ë¥®¥ã¥ó¥¬ー¤Î¡ÖÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾¡×¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥·¥å¤ÇÇØÃæ¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤Î´Ö¤Ë·ä´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢Ç®¤¬¤³¤â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÀÀ÷¤ß¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÇØÃæ¤Ë·ä´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢É÷ÄÌ¤·¤è¤¯
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö±êÅ·²¼¤ÇÄ¹»þ´ÖÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤â´ÀÀ÷¤ß¤¬°ìÀÚ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ó¤Ã¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤µ¤«¤é¤ÏÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3¤Ä¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤Ç´ÊÃ±¤ËÃ¦Ãå¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤½¤ÎÅÔÅÙ¼è¤êÉÕ¤±Ä¾¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¡£À½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê ÇØÃæ¾ø¤ì¤ó¥¾ DBT617-BK ¥É¥Ã¥Ú¥ë¥®¥ã¥ó¥¬ー 2620±ß
Type-C²½¤·¤ÆÃå¤»ÂØ¤¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥¹¥¥ã¥Êー¡ÖScanSnap iX100¡×
PFU¡ÖScanSnap iX100¡×
¡¡¼ç¤Ë»æ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ÎÅÅ»Ò²½¤Ë10Ç¯°Ê¾å³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥¹¥¥ã¥Êー¡ÖScanSnap iX100¡×¡£¤½¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ë¡ÖiX110¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¥½¥Ã¥³ー¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¡£½¼ÅÅ¡¦¥Çー¥¿Å¾Á÷¥Ýー¥È¤¬microUSB¤«¤éUSB Type-C¤ØÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤À¤±¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸½ÂåÅª¤ÊÁõÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥Ðー ¤»¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤ËÃå¤»ÂØ¤¨¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤òÃå¤»ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥Ðー¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤âÌÌÇò¤¤¡£É®¼Ô¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿©ÉÊÍÑ¥é¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥Ðー ¤»¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤òÁª¤ó¤À¡£Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¡£°ìÃÊ¤È°¦Ãå¤¬Í¯¤¯¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËö±Ê¤¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£À½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê ScanSnap iX110 PFU 2Ëü7500±ß