¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡ÛÌÚ¾ìÍºÆóÏº¡¡¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ìÃÙ¤ì¤ÆÂç³°È¯¿Ê¤â¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¡Ö¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î¡Ö²¼´Ø»ÔµÄ²ñµÄÄ¹ÇÕÁèÃ¥¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥«¥Ã¥×¤ªÀµ·îÆÃÁª¡×¤Ï£³£°Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÚ¾ìÍºÆóÏº¡Ê£´£´¡á»³¸ý¡Ë¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡££³£Ò¡¢¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤ÇÃÙ¤ì¤ÆÂç³°¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Þ£±£´¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¥¹¥ê¥Ã¥È¸å¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÁ´Äú¤ò¤Î¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¯¤ê²÷¾¡¡£¥·¥ê¡¼¥º£²¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£µÁö¤·¤Æ£²¾¡£³Ãå£³ËÜ¤Ç¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£³ÆüÌÜ¤À¤±¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢½ÐÂ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ°¤¤Ï¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¥ê¥º¥à¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¾å°Ì¤Ç¤Î½àÍ¥Æþ¤ê¤Øµ¡ÎÏ¤òÌ£Êý¤Ë¤â¤¦°ìÃú¡¢ÂçË½¤ì¤¹¤ë¡£