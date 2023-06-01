¡Ú60Ê¬¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥«¥ó¥¿¥óÂçÁÝ½ü¡Û¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿¥«¥Ó¡¢¿å¥¢¥«¤ò°ìÁÝ¤¹¤ëµ»
µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢º£Ç¯¤â¤â¤¦»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¡¢²ÈÁ´ÂÎ¤òÂçÁÝ½ü¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¡¢¤È¤¯¤Ë±ø¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Íá¼¼¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤¹¤ë¸úÎ¨Åª¤ÊÁÝ½ü½Ñ¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤Å·°æ¤ä´¹µ¤¸ý¡¢¥«¥Ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥´¥à¥Ñ¥Ã¥¥ó¡¢¶À¤ä¼Ø¸ý¡¢Èâ¤Î¥ì¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡£°ìÇ¯´Ö¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤¬¡¢60Ê¬¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤¤ì¤¤¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¤è¡£
STEP➀ ´¹µ¤¸ý¡Ú10Ê¬¡Û
ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
¡¦ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹
¡¦ÁÝ½üÍÑ¥Ö¥é¥·
¡¦Íá¼¼ÍÑÃæÀÀöºÞ
´¹µ¤¸ý¥«¥Ð¡¼¤ò¿¡¤¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÀö¤¦
¡Ê1¡Ë´¹µ¤Àð¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¡£¤Ì¤é¤·¤Æ·ø¤¯¹Ê¤Ã¤¿ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹¤Ç¡¢´¹µ¤¸ý¥«¥Ð¡¼¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Û¤³¤ê¤ò¤«¤é¤á¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿¡¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤Ï¤º¤»¤ë¾ì¹ç¤Ï¤Ï¤º¤¹¡£¤Û¤³¤ê¤ò¿å¤ÇÎ®¤·¤¿¤¢¤È¡¢Íá¼¼ÍÑÃæÀÀöºÞ¤ò¤«¤±¡¢ÁÝ½üÍÑ¥Ö¥é¥·¤Ç±ø¤ì¤ò¤³¤¹¤êÍî¤È¤¹¡£
POINT
¥«¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë¤Û¤³¤ê¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤Á¤ó¤È´¹µ¤¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡ª
¡Ê3¡Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇÀö¤¤Î®¤·¡¢´¥¤¤¤¿¥¯¥í¥¹¤Ç¿å¤±¤ò¿¡¤¯¡£´¥Áç¤µ¤»¤Æ¤«¤é¤â¤È¤ËÌá¤¹¡£
STEP¢ Å·°æ¡Ú5Ê¬¡Û
ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥Ñ¡¼
¡¦ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹
¡¦Íá¼¼ÍÑÃæÀÀöºÞ
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ÇÅ·°æ¤ò¿¡¤¯
¡Ê1¡Ë¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ë¡¢¤Ì¤é¤·¤Æ·ø¤¯¹Ê¤Ã¤¿ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹¤òÁõÃå¤¹¤ë¡£¥¯¥í¥¹¤ËÍá¼¼ÍÑÃæÀÀöºÞ¤ò¤«¤±¡¢Å·°æ¤ò¿¡¤¯¡£
¡Ê2¡Ë¤Ì¤é¤·¤Æ·ø¤¯¹Ê¤Ã¤¿ÊÌ¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ë¤Ä¤±ÂØ¤¨¡¢ÀöºÞ¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£
STEP£ ¶À¤È¼Ø¸ý¡Ú15Ê¬¡Û
ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
¡¦¥Ð¥¹¥¹¥Ý¥ó¥¸
¡¦¥Ç¥Ë¥à¥¯¥í¥¹¡ÊÃå¸Å¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¤ò5¡Á10Ñ»ÍÊý¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥¯¥í¥¹
¡¦Íá¼¼ÍÑÃæÀÀöºÞ
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥¯¥ì¥ó¥¶¡¼
¡¦ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹
¶À¤È¼Ø¸ý¤Î¿å¤¢¤«¤òÍî¤È¤¹
¡Ê1¡Ë¶À¤È¼Ø¸ý¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¿å¤ò¤«¤±¤ë¡£¿å¤Ç¼¾¤é¤»¤¿¥Ð¥¹¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ËÍá¼¼ÍÑÃæÀÀöºÞ¤ò´Þ¤Þ¤»¡¢¶ÀÁ´ÂÎ¤ò¤³¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Ç¥Ë¥à¥¯¥í¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥¯¥í¥¹¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥¯¥ì¥ó¥¶¡¼¤ò¾¯ÎÌ¤Ä¤±¡¢¼Ø¸ý¤ò¤³¤¹¤ë¡£ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¡£
¡Ê3¡Ë¶À¤È¼Ø¸ý¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ò¤«¤±¤ÆÀö¤¤Î®¤·¡¢´¥¤¤¤¿ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹¤Ç¿å¤±¤ò¿¡¤¯¡£
POINT
¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÉÛ¤Ç¤³¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ì¥ó¥¶¡¼¤Î¸¦ËáºÞ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤·¤Æ±ø¤ì¤¬¤è¤¯Íî¤Á¤Þ¤¹¡£
STEP¤ Èâ¡Ú10Ê¬¡Û
ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
¡¦ÁÝ½üÍÑ¥Ö¥é¥·
¡¦ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹
¡¦Íá¼¼ÍÑÃæÀÀöºÞ
Èâ¤Î¥ì¡¼¥ë¤ä³°ÏÈ¤òÁÝ½ü¤¹¤ë
¡Ê1¡Ë¥ì¡¼¥ë¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤³¤ê¤äÈ±¤ÎÌÓ¤òÁÝ½üÍÑ¥Ö¥é¥·¤Ç¤«¤½Ð¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¤Ì¤é¤·¤Æ·ø¤¯¹Ê¤Ã¤¿ÁÝ½üÍÑ¥¯¥í¥¹¤ËÍá¼¼ÍÑÃæÀÀöºÞ¤ò¤«¤±¡¢¥ì¡¼¥ë¤Î¹Â¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤êÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤Ê¤¬¤é¿¡¤¯¡£
¡Ê3¡Ë¤Ì¤é¤·¤Æ·ø¤¯¹Ê¤Ã¤¿ÊÌ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¡¢ÀöºÞ¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£
STEP¥ ¥´¥à¥Ñ¥Ã¥¥ó¡Ú20Ê¬¡Û
ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤â¤Î
¡¦¥«¥Ó¼è¤êºÞ¡Ê±öÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¡Ë
¡¦¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼
¥´¥à¥Ñ¥Ã¥¥ó¤Î¥«¥Ó¤òÍî¤È¤¹
¡Ê1¡Ë¥«¥Ó¤ÎÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¥«¥Ó¼è¤êºÞ¤ò¥¹¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£
POINT
¥«¥Ó¼è¤êºÞ¤Ï¤Û¤«¤ÎÀöºÞ¤Èº®¤¶¤ë¤È¡¢ÍÆÇ¥¬¥¹¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤Æ´í¸±¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÝ½ü¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¡¢ºÇ¸å¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê2¡Ë¤³¤è¤ê¾õ¤Ë¤Í¤¸¤Ã¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¡Ê1¡Ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¤ê¤Ä¤±¤ÆÀöºÞ¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¡£
¡Ê3¡Ë10Ê¬¤Û¤É¤ª¤¤¤Æ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤¬¤·¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Î®¤¹¡£
ºî¶È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ
¡üÀöºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢½¼Ê¬¤Ë´¹µ¤¤·¡¢¥´¥à¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥´¥à¼êÂÞ¤Î¤¹¤½¤ò³°Â¦¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼êÂÞ¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÀöºÞ¤ä±ø¤ì¤¬ÏÓ¤Ë¤¿¤ìÍî¤Á¤ë¤Î¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
¡ü¥«¥Ó¼è¤êºÞ¤Ê¤É¤Î±öÁÇ·Ï¤ÎÀöºÞ¤È¡¢»ÀÀ¤ÎÀöºÞ¤ä¥¯¥¨¥ó»À¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¦¤È¡¢ÍÆÇ¥¬¥¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÊ»ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡ü»öÁ°¤ËÀöºÞ¤äÁÝ½ü¤¹¤ëÀßÈ÷ÉÊ¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡üÀöºÞ¤Ï»È¤¦¾ì½ê¤Îºà¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¼Á¤äÊÑ¿§¤òµ¯¤³¤¹¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç»î¤·¤Æ¤«¤é»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü±ø¤ì¤Î¾õÂÖ¤äÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´°Á´¤ËÍî¤È¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÁÝ½ü¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£±ø¤ì¤Î¾õÂÖ¤äµ¤²¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤ÊÍá¼¼¤â¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¡£¤¹¤Ã¤¤êÀ°¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä»³ÅÄÍ¥»Ò¤µ¤ó
