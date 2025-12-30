£³¥ö·î¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌÀ®¸ù¡£À¸³è½¬´·¤ò²þÁ±¤·¤Æ·ò¹¯Åª¤ËÁé¤»¤ë¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Æ¥¯¡Û
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤àÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¸å¤âÂÎ·¿¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÈÀ¸³è½¬´·¤ò²þÁ±¤·¤Æ·ò¹¯Åª¤ËÁé¤»¤ë¤Î¤¬¶áÆ»¡É¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢£³¥ö·î¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌÀ®¸ù¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÂÎ·¿¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤ë¼çÉØ¤Î¥¢¥±¥ß¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Æ¥¯¡Û¤Ç¤¹¡£
🌼¡Ö£±½µ´Ö¤Ç³Î¼Â¤Ë£³kgÁé¤»¤é¤ì¤ë¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¤Î¥³¥Ä
À¸³è½¬´·¤ò²þÁ±¤·¤Æ·ò¹¯Åª¤ËÁé¤»¤ë´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥Æ¥¯
¥¢¥±¥ß¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿À¸³è½¬´·¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡È¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î²¦Æ»¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¡¢½µ¤Ë£±¡Á£²²ó¤Ï¶á½ê¤ò¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢½µ¤Ë£±²ó¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤Ç±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥±¥ß¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÎ½Å¥¡¼¥×¤¬Àº°ìÇÕ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸ºÎÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÊ¢¤ä²¼È¾¿È¤Ê¤É¡¢°ú¤Äù¤á¤¿¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂÎÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢£²½µ´Ö¤Û¤ÉÂ³¤±¤ë¤ÈÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ°ú¤Äù¤á¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¿©À¸³è¤Ç¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¤ò½Å»ë
¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤ÏÃº¿å²½Êª¤ÏÀäÂÐNG¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ë¿©»öÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÃº¿å²½Êª¤òÅ¬ÎÌÀÝ¤ê¤Ä¤Ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¸¥Î©¤òÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥±¥ß¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥±¥ß¤µ¤ó¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°ì¸ý¤Ë¡È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Æù¡¢µû¡¢Íñ¤«¤éÀÝ¤ì¤ë¡ÈÆ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡É¡¢¹òÎà¤äÆ¦Îà¤Ê¤É¤«¤éÀÝ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡È¿¢ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡É¤ÈÀ¼Á¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©ºà¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯ÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÂÎ½Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¡É¤ò½Å»ë¤¹¤ë
±¿Æ°¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤ÆÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Æ¤Ê¤¤¡¢ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ú¤Äù¤á¤¿¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Ç¥¢¥±¥ß¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÂÎ½Å¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤òÆü²Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¢þ¢þ¤ò¤â¤¦¾¯¤·°ú¤Äù¤á¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤Ë¤¹¤ì¤Ð¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥á¥¤¥¯¤â³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤â¤Î¡£¤¼¤Ò¥¢¥±¥ß¤µ¤ó¤ÎÎã¤ò»²¹Í¤Ë¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£