ÊÌ¤ì¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡© Èà»á¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤ë½÷À¤Î¡Ö¹ÔÆ°¡×¤È¤Ï
Îø°¦´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¸¶°ø¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ°Õ¼±¤ÎÆâ¤ËÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òµÕÉï¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÏÈà½÷¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤ë½÷À¤Î¡Ö¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èà»á¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤òÂß¤µ¤Ê¤¤
ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ËÁ´¤¯¼ª¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Èà½÷¤ÎÂÖÅÙ¤Ëíä°×¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£
ÃËÀ¤È¤·¤Æ¤ÏÈà½÷¤«¤é¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÈà½÷¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà»á¤Ø¤ÎÉÔÊ¿ÉÔËþ¤ä¶òÃÔ¤¬Â¿¤¤
¸ý¤ò³«¤±¤ÐÈà»á¤Ø¤ÎÉÔÊ¿ÉÔËþ¤ä¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦½÷À¤â¡¢Èà»á¤«¤é¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Èà»á¤È¤·¤Æ¤âÈà½÷¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤·¤«´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÈà»á¤Ø¤ÎÉÔÊ¿ÉÔËþ¤ä¶òÃÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
Èà»á¤Î¤³¤È¤ò·ã¤·¤¯Â«Çû¤¹¤ë
Â«Çû¤Î·ã¤·¤¤½÷À¤â¡¢Èà»á¤«¤é¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¹¡£
Â«Çû¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«Í³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊ¬¡¢¡ÖÈà½÷¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¡ÖÈà»á¤Ë°ìÅÓ¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤¬Æ°µ¡¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·ã¤·¤¤Â«Çû¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¹ÔÆ°¤ÏÌµ°Õ¼±¤ÎÆâ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà»á¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤Æ¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÎÈà»á¤Ø¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼À¸ÍýÅª¤Ë¥à¥ê¤À¤ï¡£Èà»á¤Ë¤µ¤¨·ù¤ï¤ì¤ë¡Ö½÷À¤ÎNG¹ÔÆ°¡×¤Ã¤Æ¡©