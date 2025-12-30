¡Ö¤Ê¤ó¤«Ï·¤±¤¿¡©¡×¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÈÉþ¤Î¿§Áª¤Ó¡É¤«¤â¡£Âç¿Í¤¬¥¢¥«È´¤±¤ë¥«¥é¡¼¥Á¥ç¥¤¥¹¤Î¿·¥ë¡¼¥ë
¡½ Ã¦¡¦¤ª¤Ð¤µ¤ó²½¤Î¥È¥ê¥»¥Ä Vol.£· ¡½¡Ö¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ºÇ¶á¡¢´é¿§¤¬¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÀÎ¤Ï»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éþ¤¬¡¢º£¤ÏÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤é¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÈÉþ¤Î¿§Áª¤Ó¡É¡£¼Â¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÈ©¤Î¼Á´¶¤ä¥È¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»÷¹ç¤¦¿§¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬¡È¤¯¤¹¤ß¸«¤¨¡É¤ò²óÈò¤·¡¢È©±Ç¤¨¤¹¤ë¡ÈÉþ¤Î¿§Áª¤Ó¡É¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
🌼À¶·é´¶¤¬¤Ê¤¤¡Ä¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡ª¡ÚÃ¦¡¦¤ª¤Ð¤µ¤ó²½¡Û¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¿È¤À¤·¤Ê¤ß½¬´·¡×
ÀÎ¤Î¡È»÷¹ç¤¦¿§¡É¤¬Ï·¤±¸«¤¨¤Ë¡©ÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ
¼ã¤¤º¢¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¤ÎÍÎÉþ¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÈ©¤¬²«¤ß¤òÂÓ¤Ó¡¢°ÊÁ°¤Î¡È»÷¹ç¤¦¿§¡É¤¬È©¤ò°Å¤¯¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤Þ¤º¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¿§¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´é¤Þ¤ï¤ê¤Ï¡ÈÌÀ¤ë¤¯¡¦¥Ä¥ä´¶½Å»ë¡É¤¬Àµ²ò
¿§¤ÇÇº¤ó¤À¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï´é±Ç¤ê¤òº¸±¦¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¡¢È©¤Ë¼«Á³¤Ê·ì¿§¤òÍ¿¤¨¤ë¥«¥é¡¼¤¬¼ã¸«¤¨¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÁÇºà¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£¥Þ¥Ã¥È¤¹¤®¤ëÀ¸ÃÏ¤è¤ê¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ä¥ä´¶¤ä¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡¢È©¤Þ¤Ç¥¤¥¥¤¥¤È¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¶ì¼ê¤Ê¿§¤Ï¡È´é¤«¤éÎ¥¤¹¡É¤Î¤¬¥³¥Ä
¤â¤·¡Ö¹¥¤¤À¤±¤É»÷¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿§¡×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¾®Êª¤ä¥Ü¥È¥à¥¹¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¹õ¤ä¥«¡¼¥¤Ê¤É½Å¤¿¤á¤Î¿§¤Ï¡¢Â¸µ¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ï¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤ÌÀ¤ë¤á¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë»÷¹ç¤¦¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Èº£¤Î»ä¡É¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿§¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤à¶áÆ»¤Ç¤¹¡£Éþ¤Î¿§¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢È©±Ç¤ê¤âµ¤Ê¬¤â¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¡ãtext¡§¥ß¥ß¡ä