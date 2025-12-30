ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¡£¤³¤ÎÅß¤Î¡Ö¥³¡¼¥È¡×¤Ï¡Ú·Ú¤µ½Å»ë¡Û¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹
´¨¤µ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÅß¡£¤Ä¤¤¡ÖËÉ´¨ºÇÍ¥Àè¡×¤Ç¥³¡¼¥È¤òÁª¤Ó¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¥³¡¼¥ÈÁª¤Ó¤Ï½ÅÍ×¤Ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤Ï¥³¡¼¥È¤¬°õ¾Ý¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î´¶³Ð¤Î¤Þ¤ÞÁª¤ó¤À°ìÃå¤Ï¡¢°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÁ´ÂÎ¤ò½Å¤¿¤¯¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤³¤ÎÅß¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¸ü¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·Ú¤µ¡×¤ò¤É¤¦¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤«¤Ç¤¹¡£
½Å¤¿¤¯¸«¤¨¤ë¸¶°ø¤Ï¡ÖËÉ´¨Í¥Àè¤ÎÄ¾Àþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×
¥³¡¼¥È¤¬ÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾æ¤¬Ä¹¤¯¡¢¿Èº¢¤ËÆ°¤¤¬¤Ê¤¯¡¢Á°¤ò¤¤Ã¤Á¤êÊÄ¤¸¤¿ÃåÊý¤Ï¡¢ËÉ´¨À¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤Î½Å¿´¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥³¡¼¥ÇÁ´ÂÎ¤ò½Å¤¯¸«¤»¤¬¤Á¡£ÆÃ¤Ë¿§¤äÁÇºà¤¬ÌµÆñ¤Ê¤Û¤É¡¢¡ÖÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¡×¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¾æ¡¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¦ÃåÊý¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡ÈÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¡É¤À¤È¡¢¥³¡¼¥È¤Î½Å¤µ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦
°ÌÜÎ©¤Á¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¤Î¶õµ¤´¶¤«¤é¤Ï¾¯¤·µ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥³¡¼¥È¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡È¤ª¤Ð¸«¤¨¡É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤Ã¤Ý¤µ¤Î¸°¤Ï¡Ö·Ú¤¯¸«¤¨¤ëÃåÊý¡×¤È¹½Â¤¤Ë¤¢¤ê
¤³¤ÎÅß¤ÎÀµ²ò¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡È·Ú¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¡¼¥È¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Á°¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¡¢Êâ¤¤¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÉ¤ì¡¢ÆâÂ¦¤¬¤Î¤¾¤¯¹½Â¤¤Ç¤¹¡£¸ü¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¾ÀþÅª¤ËÍî¤Á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°¤¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¥³¡¼¥È¤ÎÆâÂ¦¤äÍÉ¤ì¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Å¿´¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Á´ÂÎ¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤¬¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¡¼¥È¤À¤±¤¬Éâ¤«¤º¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î°ìÉô¡×¤È¤·¤ÆÀ®Î©¡£·Ú¤µ¤È¤Ï¡¢Çö¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ë³ÐÅª¤ÊÈ´¤±¤ÈÆ°¤¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢Áª¤ÓÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·Ú¤µ½Å»ë¡×¤ÇÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¡¢Åß¥³¡¼¥Ç¤Ï¹¹¿·¤Ç¤¤ë
¥³¡¼¥È¤Ï¡¢ËèÇ¯Çã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÎ¤Î´ð½à¤ò°ú¤¤º¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ú¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿°ìÃå¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Åß¤ÎÁõ¤¤¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤Éº£¤Ã¤Ý¤¯À°¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¤ÍÃå¤·¤Æ¤â¤â¤¿¤Ä¤«¤º¡¢³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³°½Ð¤Ç¤âµ¤¸å¤ì¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥³¡¼¥È¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢ËÉ´¨¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¡¢¡Ö·Ú¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò´ð½à¤Ë°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÅß¥³¡¼¥Ç¤¬¡¢¼«Á³¤È¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
