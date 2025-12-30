¡Ú¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¾ï¼±¡Û¤ä¤á¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÁé¤»¤ë¡ªÂç¿ÍÀ¤Âå¤¬Åß¤ËÂÀ¤ë¡ÖNG¿©¤ÙÊý½¬´·¡×£³¤Ä
Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¤â¤¿¤Ä¤¯¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤Ï¡È¿©¤Ù¤ëÎÌ¡É¤è¤ê¤â¡¢¼Â¤Ï¡È¿©¤ÙÊý¤Î¥¯¥»¡É¡£ÆÃ¤ËÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ï¡¢Âå¼Õ¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÍî¤Á»Ï¤á¤ë»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤½¬´·¤¬ÅßÂÀ¤ê¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤ä¤á¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥ë¥Ã¤ÈÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡ÖÅß¤ÎNG¿©¤ÙÊý½¬´·¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²¹¤«¤¤ÌÍÎà¤Ð¤«¤ê¤ËÍê¤ë¡ÈÃ±ÉÊ¿©¤Ù¡É
´¨¤¤Æü¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥é¡¼¥á¥ó¤ä¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤ÌÍÎà¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢ÌÍÎà¤Ï¡ÈÅü¼Á¤À¤±¤ËÊÐ¤ê¤ä¤¹¤¤¡É¤¿¤á¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ÉÔÂ¤·¡¢·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¡£¤³¤ì¤¬ÅßÂÀ¤ê¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÃ±ÉÊ¿©¤Ù¤ÏËþÊ¢´¶¤¬Â³¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¸å¤«¤é¤ª²Û»Ò¤ËÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÍî¤È¤··ê¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£ÌÍÎà¤ò¿©¤Ù¤ëÆü¤Ï¡¢¤æ¤ÇÍñ¡¦Æ¦Éå¡¦³¤Áô¡¦¥µ¥é¥À¤Ê¤É¡Ö¤Á¤ç¤¤Â¤·¿©ºà¡×¤òÀè¤Ë¤Ò¤È¸ý¡£¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¡ÈÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¿©¤ÙÊý¡É¤Ë°ìµ¤¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¡È¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¡É¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë
Åß¤Ï²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡ÈÌµ°Õ¼±¤Î¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¡É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¡£ÆÃ¤Ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä¥Á¥ç¥³¤Ê¤É¡È¹â»é¼Á¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Êª¡É¤Û¤É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥«¥í¥ê¡¼Ä¶²á¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡£
¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Ï¡¢Ç¾¤¬¡È¿©¤Ù¤¿ÎÌ¡É¤òÇÄ°®¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌäÂê¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Ê¤¬¤é¡×¤ò¤ä¤á¤Æ¡ÈºÂ¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡É¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÇËþÂ´¶¤¬°ìÃÊ¾å¤¬¤ê¡¢¼«Á³¤È¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£Åß¤ÎÂÎ½ÅÁý²Ã¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Õ¼±¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÌëÃÙ¤¤»þ´Ö¤Î¡È²¹¤«¤¤Ãº¿å²½Êª¡É
Åß¤ÎÌë¡¢Åòµ¤¤ÎÎ©¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡¦»¨¿æ¡¦Æé¤Î¥·¥á¡ÄºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌëÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤ÎÃº¿å²½Êª¤Ï¡¢ÂÎ»éËÃ¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¡É¡£Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÏÆÃ¤Ë¡¢Ìë¤ÎÂå¼Õ¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Æ±¤¸ÎÌ¤Ç¤âÂÀ¤êÊý¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐºö¤Ï¡¢Ìë¤Ï¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¥¹¡¼¥×¡¦½ÁÊª¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÃæ¿´¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÍ¤ä¤´¤Ï¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤Æü¡×¤Ï¡¢20»þ¤Þ¤Ç¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤âÍâÆü¤ÎÂÎ¤Î½Å¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎÂÀ¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ï¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤è¤ê¡Ö¤É¤¦¿©¤Ù¤ë¤«¡×¡£NG½¬´·¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¼êÊü¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¡È¿©¤ÙÊý¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡É¤Ç¡¢ÅßÂÀ¤ê¤òº£Ç¯¤³¤½Å°Äì²óÈò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ã´Æ½¤¡§¤«¤á¤ä¤Þ¤¢¤±¤ß¡Ê¿©À¸³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¡ä
🌼¿©»öÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤¨¤º£³¥ö·î¤Ç¡Ý£µkg¡ªÍ¼¿©¤ò¡È£²»þ´ÖÁ°ÅÝ¤·¡É¤¹¤ë¤À¤±¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û