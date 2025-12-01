Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼Âè10ÃÆ¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×MV¸ø³«¡õ²»¸»ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÂç³¢Æü¤Ë¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼Âè10ÃÆ¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×¤òÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤¿Æ±¶Ê¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡ÖCOTTON CLUB¡×¤Ë¤Æ5Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãALDEA Bar at Tokyo 2025¡ä¤Ç½éÈäÏª¡£2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±¸ø±é¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤7·î13Æü¤Î´ÔÎñ60ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¸ø±é¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥ôBlu-ray¡¿DVD¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É¡×¤Ï¡¢1988Ç¯11·î1Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î22 nd¥·¥ó¥°¥ë¡£º£ºî¤Ï¡¢JAZZ¡¢FUNK¡¢R&B¤Ê¤É¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¢¥Õ¥í¥Ó¡¼¥Ä¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë¼ÀÁö´¶¤Ë¡¢¥Û¡¼¥ó¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿JAZZ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£º£²ó¤ÎMV¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖALDEA Bar at Tokyo 2025¡×¤Î³Æ¸ø±é¤Î±ÇÁü¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¡¢»ç¡¢Çò¡¢¹õ¤ÈÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢ÌÀºÚ¤Î°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É37Ç¯Á°¤Î1988Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè39²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
2026Ç¯¸µÃ¶¤Ë¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤ÎNHKÈÖÁÈ²Î¾§±ÇÁü¤ò¡¢4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ Best Performance on NHK¡×¤ÎÂè18²óÌÜ¤ÎYouTube¸ø³«¤â³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡ÖBest Performance on NHK in January, Vol. 1¡×¡ÊYouTube¡Ë
¡ã³Ú¶Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ä
1.ËÌ¥¦¥¤¥ó¥° (Live on NHK¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°, 1984/01/29)
2.¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï (Live on NHK¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°, 1985/01/06)
3.SOLITUDE (Live on NHK¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°, 1986/01/05)
¢£Ãæ¿¹ÌÀºÚ ¥³¥á¥ó¥È¡¡
2025Ç¯¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿❤️
2026Ç¯¤â¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë...¡ª
¢£¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×²»¸»ÇÛ¿®
https://akinanakamori.lnk.to/IMTS_JAZZPu
