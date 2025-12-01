SixTONES¡¢TBS½é´§ÈÖÁÈ·èÄê¡ª¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯µÇ°¤·¤Æ¡È6ch¡É¤¬Ç¯6²óÊüÁ÷¤¹¤ëÂç·¿ÆÃÈÖ
¡¡SixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¡Ø6SixTONES¡Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ë¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î12Æü20»þ55Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£SixTONES¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢TBS¡Ê6¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤¬Ç¯6²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ëÂç·¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÙ»Î»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸Ó»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëSixTONES
¡¡SixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ëËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢²æ¤³¤½¤Ï¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤äÈÖÁÈ¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¤ª½Ë¤¤¥×¥é¥ó¡É¤Ç¡¢¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤À¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é²óÊüÁ÷¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤òÅ°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢¡ÈÆÈ¼«¤Î²ò¼á¡É¤Ç¼¡¡¹¤È¾¡¼ê¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢SixTONES¤Ï°ìÀÚÂæËÜ¤Ê¤·¤Ç¿Ê¹Ô¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤ÈËÜ²»¤ò²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âè1²ó¤ÎÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡È¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£Ä¶¥Ó¥Ã¥°¥²¥¹¥È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î´î¤Ó¤Î¥Ï¥°¤â!?¡¡
¡¡SixTONES¤ÏËÜÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö6¿Í¤Ç¡¢6¼þÇ¯¤Ë¡¢6¥Á¥ã¥ó¡ÊTBS¡Ë¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨66¡óÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª½Ë¤¤¤ÎÆâÍÆ¤Ï´ò¤·¤¤¤â¤Î¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö6¿Í¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê²¿¤«¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò¤â¤È¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÇúÈ¯!?¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤ËÊ¸¶ç¤ÎÍò¡ª
¡¡º£²ó¤ÎÈÖÁÈÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£°ìÀÚÂæËÜ¤Ê¤·¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø6SixTONES¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î12Æü20»þ55Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÙ»Î»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸Ó»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëSixTONES
¡¡SixTONES¤ÎTBS½é´§ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ëËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢²æ¤³¤½¤Ï¤ÈÌ¾¾è¤ê¤ò¤¢¤²¤¿¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤äÈÖÁÈ¤¬¹Í¤¨¤¿¡È¤ª½Ë¤¤¥×¥é¥ó¡É¤Ç¡¢¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤À¡£µÇ°¤¹¤Ù¤½é²óÊüÁ÷¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²áµî¤ÎÈ¯¸À¤òÅ°Äì¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢¡ÈÆÈ¼«¤Î²ò¼á¡É¤Ç¼¡¡¹¤È¾¡¼ê¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡SixTONES¤ÏËÜÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö6¿Í¤Ç¡¢6¼þÇ¯¤Ë¡¢6¥Á¥ã¥ó¡ÊTBS¡Ë¤Ç¡¢»ëÄ°Î¨66¡óÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª½Ë¤¤¤ÎÆâÍÆ¤Ï´ò¤·¤¤¤â¤Î¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¤Ê¤â¤Î¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö6¿Í¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê²¿¤«¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò¤â¤È¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÇúÈ¯!?¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¡È¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¡É¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤ËÊ¸¶ç¤ÎÍò¡ª
¡¡º£²ó¤ÎÈÖÁÈÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£°ìÀÚÂæËÜ¤Ê¤·¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø6SixTONES¡Ù¤Ï¡¢TBS·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î12Æü20»þ55Ê¬ÊüÁ÷¡£