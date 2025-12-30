´Ú¹ñ¹ñ²È¾ðÊó»ñ¸»´ÉÍý±¡²ÐºÒ¤ÇÈï³²¤Î¹ÔÀ¯¥·¥¹¥Æ¥à¡¢95Æü¤Ö¤ê¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÉüµì
´Ú¹ñ¹ñ²È¾ðÊó»ñ¸»´ÉÍý±¡¤Î²ÐºÒ¤Ë¤è¤êÃæÃÇ¤µ¤ì¤¿¹ÔÀ¯¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¹¤Ù¤ÆÉüµì¤·¤¿¡£²ÐºÒ»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤«¤é95Æü¤Ö¤ê¤À¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹ÔÀ¯¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àºÒ³²ÂÐ±þÂÎ·Ï¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¹ÔÀ¯°ÂÁ´Éô¤Ï30Æü¡¢¡Ö´ÉÍý±¡²ÐºÒ¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥·¥¹¥Æ¥à709·ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÉüµìºî¶È¤ò¤¹¤Ù¤Æ½ª¤¨¤¿¡£30Æü¸áÁ°9»þ30Ê¬¤ò´ü¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÀµ¾ï²½¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡þ´ÉÍý±¡ÅÅ»»ÌÖ¡¢100¡óÉüµì
9·î26Æü¤ËÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Î´ÉÍý±¡ËÜ±¡5³¬ÅÅ»»¼¼¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£ÌµÄäÅÅÅÅ¸»ÁõÃÖ¡ÊUPS¡Ë¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÈÊ¬Î¥¤¹¤ë²áÄø¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢À¯ÉÜÅÅ»»ÌÖ¤¬Âçµó¤Þ¤Ò¤¹¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£²ÐºÒÈ¯À¸Ä¾¸å¤ËÀ¯ÉÜ¤ÏºÒ³²´íµ¡·ÙÊó¤òÈ¯Îá¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¦°ÂÁ´¤ÈÄ¾·ë¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÉüµì¤¹¤ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¹ÔÀ¯°ÂÁ´Éô¤Ï1Åùµé¥·¥¹¥Æ¥à40·ï¤ò´Þ¤à¹ñÌ±À¸Ì¿¡¦°ÂÁ´Ä¾·ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Þ¤ºÉüµì¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÉÔÊØºÇ¾®²½¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Í½È÷Èñ¤ò¶ÛµÞ¤ËÅê¤¸¤ÆÈÆÀ¯ÉÜ¥ì¥Ù¥ë¤Î¿×Â®¤ÊºÒ³²¼ý½¦¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é95Æü¤Ç¥·¥¹¥Æ¥àÉüµì¤¬´°Î»¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±À¯ÉÜ¤ÏºÒ³²´íµ¡·ÙÊó¡ÖÃí°Õ¡×ÃÊ³¬¤ò²ò½ü¤·¡¢¹ÔÀ¯¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àºÒ³²ÂÐ±þÂÎ·Ï¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯°ÂÁ´Éô´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºÒ³²ÂÐ±þÂÎ·Ï½ªÎ»¸å¤â³Æ´±Ä£¤òÃæ¿´¤Ë´É³í¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¡£¾ã³²È¯À¸»þ¤Ë¤Ï´Ø·¸µ¡´Ø´Ö¤Î¶¨ÎÏÂÎ·Ï¤òÄÌ¤¸¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊý¿Ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡þ´±Ä£Ãæ¿´¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ÂÎ·Ï¤ËÅ¾´¹
º£²ó¤Î»ö¸Î¤ò·Àµ¡¤Ë´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¸ø¶¦¾ðÊó²½´ðÈ×»ÜÀß¤ÎÂÎ¼Á²þÁ±ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¹ÔÀ¯°ÂÁ´Éô´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¹ñ²È¿Í¹©ÃÎÇ½ÀïÎ¬°Ñ°÷²ñ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÀ¯ÉÜ¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹³×¿·°Æ¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¼¡Âè¥¤¥ó¥Õ¥éÁ´ÈÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë²þÁ±ºî¶È¤Ë½Ð¤ë¡£º£²ó¤Îºî¶È¤Ë¤Ï¸ø¶¦¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼°ÂÁ´´ÉÍý´ð½à¶¯²½¡¢ºÒ³²ÉüµìÂÎ·Ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ´Êý¸þÅª²þÁ±¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÂçÅÄ·Ù»¡Ä£¤Ï´ÉÍý±¡²ÐºÒ¤òºî¶È¼Ô¤Î²á¼º¤Ë¤è¤ë¿ÍºÒ¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£UPSËÜÂÎ¤À¤±¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥â¥¸¥å¡¼¥ëÅÅ¸»¤¬Ï¢·ë¤µ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÀä±ïÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤º¤Ëºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£23Æü¤Ë¤Ï¶ÈÌ³¾å¼º²Ð¤ÈÅÅµ¤¹©»ö¶ÈË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç´ÉÍý±¡²ÐºÒ´ØÏ¢¼Ô19¿Í¤ò¸¡»¡¤ËÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯°ÂÁ´Éô¤ÎÕúÚß½Å¡Ê¥æ¥ó¡¦¥Û¥¸¥å¥ó¡ËÄ¹´±¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¹ñÌ±¤ÈÃëÌëÊ¬¤«¤¿¤ºÉüµìºî¶È¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¤³¤È¤ò¶µ·±¤Ë¤·¤Æ¹ñ²È¾ðÊó»ñ¸»´ÉÍýÂÎ·Ï¤òº¬ËÜÅª¤Ë²þÁ±¤·¡¢°ÂÄêÀ¤È¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£